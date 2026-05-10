Cadrete (Zaragoza) se transformará en un gran mercado medieval con auténtica artesanía

Habrá una variada oferta de productos elaborados directamente por los propios artesanos. - AYUNTAMIENTO DE CADRETE

CADRETE (ZARAGOZA), 10 (EUROPA PRESS)

El tradicional Mercado Medieval de Cadrete se convertirá este año en un verdadero encuentro de artesanos, dado que el ayuntamiento ha confiado su organización a la asociación de artesanos Amata. Esto significa que, además de un extenso programa de actividades, el mercado reúne a más de 30 auténticos artesanos y transforma el casco urbano en una gran exposición de artesanía al aire libre, ambientada en la época medieval.

Los días 23 y 24 de mayo, el público podrá recorrer los distintos puestos y descubrir una variada oferta de productos elaborados directamente por los propios artesanos, sin intermediarios ni reventa. Junto a la venta de piezas únicas, el mercado ofrece demostraciones de oficios como la forja, la alfarería o la talla en piedra, donde se muestra el proceso completo de creación.

Uno de los espacios destacados será el campamento medieval, donde se desarrollarán actividades participativas como esgrima y tiro con arco. Otro será la exhibición de aves rapaces con demostraciones de cetrería. A lo largo de toda la jornada, la animación es continua, con pasacalles musicales, malabaristas y otros personajes que recorren el mercado y dinamizan el ambiente.

El programa incluye luchas de guerreros, danza del vientre y distintos espectáculos de calle, entre ellos los pasacalles con el "oso peligroso", una de las atracciones más esperadas del mercado. Cada jornada culmina con un espectáculo de fuego que pone el broche final al día.

A pesar de celebrarse en un municipio de tamaño reducido, el mercado atrae a visitantes de toda la comarca y de Zaragoza, gracias a una propuesta que combina artesanía, ambientación y entretenimiento en un entorno cercano.

Como en todas las ferias organizadas por Amata, se garantiza que los productos ofrecidos están elaborados por los propios artesanos, seleccionados cuidadosamente para asegurar la calidad y originalidad de la oferta.

El mercado estará abierta al público el sábado 23 de mayo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 22.00 horas y el domingo 24 de mayo, de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 horas hasta la tarde.