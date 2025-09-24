Caja Rural de Aragón facilita a los negocios el cumplimiento de la Ley Antifraude

Caja Rural de Aragón ha suscrito este miércoles su adhesión al acuerdo del Grupo Caja Rural . - CAJA RURAL DE ARAGÓN

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Aragón ha formalizado este miércoles su adhesión al acuerdo del Grupo Caja Rural que extiende a todo el territorio nacional una solución tecnológica similar a la implantada en el País Vasco desde hace tres años para cumplir con TicketBAI.

Esta iniciativa se enmarca en la entrada en vigor de la Ley Antifraude que obligará a todos los negocios que emitan facturas a generar un registro seguro, inalterable y trazable por cada una de ellas. Además, el sistema informático tendrá que disponer de una declaración responsable que certifique el cumplimiento de la norma.

El acuerdo firmado por Caja Rural de Aragón permite ofrecer a sus clientes una solución desarrollada por el fabricante de software Wolters Kluwer y será implantada por la consultora tecnológica Esofitec encargada de la formación y puesta en marcha de los sistemas informáticos.

"Comercialmente ponemos a disposición de nuestros clientes una propuesta de valor que les resuelve el cumplimiento de la nueva normativa, apoyándonos en personal experto que ya ha desarrollado esta solución en otras comunidades", ha señalado el director de negocios de Caja Rural de Aragón, Carlos López Pardos.

La normativa establece dos formas de cumplimiento: el sistema Verifactu, que comunica en tiempo real cada factura a la Agencia Tributaria, y el sistema no-Verifactu, que almacena los registros sin enviarlos, pero los mantiene disponibles para posibles inspecciones.

La entrada en vigor está prevista para el 1 de enero de 2026 en el caso de empresas que facturen menos de seis millones de euros, y el 1 de julio de 2026 para autónomos y personas físicas. Algunos negocios ya han comenzado a adaptarse voluntariamente.

En las próximas semanas, la entidad organizará reuniones con colectivos de comercios para facilitar la adaptación de los clientes interesados en esta solución.