Caja Rural de Aragón llega a OWN Zaragoza 2025 con arcade, batallas, masterclass y premios

Caja Rural de Aragón se incorpora como Partner Oficial Bancario de OWN Zaragoza 2025, el mayor festival digital de España, que se celebrará del 21 al 23 de noviembre en Feria Zaragoza. La entidad refuerza así su compromiso con la innovación, la juventud y los nuevos lenguajes del entretenimiento digital.

A través de su programa Joven IN, la entidad tendrá una presencia destacada en el recinto con un espacio propio para activaciones, además de adoptar el nombre de Joven IN Stage, el gran escenario del festival donde se celebrarán competiciones de esports, espectáculos en directo y encuentros con creadores de contenido.

"Desde Caja Rural de Aragón creemos en los jóvenes, en su creatividad y en su capacidad para transformar el futuro. OWN Zaragoza representa esa energía innovadora que queremos potenciar y a la que queremos acompañar", ha destacado el director de Comunicación y Relaciones Institucionales, Íñigo Martínez Redón. "Dar nombre al escenario principal reafirma nuestro compromiso con la juventud y con la evolución del entretenimiento digital", ha agregado.

La colaboración entre OWN Zaragoza y Caja Rural de Aragón refuerza la conexión entre el ámbito financiero y las nuevas generaciones, impulsando nuevas experiencias en tecnología, gaming y cultura digital.

MÁQUINAS ARCADE, CARNÉ JOVEN Y PREMIOS

Durante los tres días del festival, el espacio de Caja Rural de Aragón ofrecerá dos máquinas arcade con juego libre, Carné Joven sin coste para los asistentes, y programación especial.

El sábado 22 de noviembre, a las 18:00 horas, habrá batallas de gallos con Miraelbuenrap; el Domingo 23, a las 12.00 horas, batallas de baile con MAF Battle y Resisdance y, el mismo día, a las 16.00 horas, Masterclass con Angelina Roychenko.

Además, la entidad activará un juego de búsqueda de 50 tarjetas secretas escondidas en el recinto, que podrán canjearse en el espacio propio de Caja Rural de Aragón. Entre los premios ocultos habrá una PlayStation 5, un controlador para streamers, auriculares, tablets y merchandising exclusivo.