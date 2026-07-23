Caja Rural de Aragón reparte 60.000 gafas homologadas para ver el eclipse solar

Las gafas distribuidas por Caja Rural de Aragón cumplen con todos los requisitos exigidos para la observación directa del Sol. - CAJA RURAL DE ARAGÓN

ZARAGOZA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

Caja Rural de Aragón repartirá 60.000 gafas homologadas para la observación solar, con el objetivo de que socios, clientes y vecinos puedan disfrutar el próximo 12 de agosto de uno de los fenómenos astronómicos más esperados de las últimas décadas.

Además, Caja Rural de Aragón llevará esta acción a algunos de los principales encuentros festivos y culturales del verano en los que colaboran como patrocinadores. Las gafas homologadas estarán presentes en los prelaurentis y las fiestas de San Lorenzo, en Huesca, y en el Festival Amante de Borja donde la entidad realizará repartos especiales entre las personas que visiten sus espacios y actividades.

De este modo, miles de asistentes podrán prepararse para observar el eclipse con seguridad y compartir una experiencia única que reunirá a generaciones de toda la comunidad.

CARIÑENA, UNO DE LOS PUNTOS DE OBSERVACIÓN

La entidad colabora con el Ayuntamiento de Cariñena mediante la cesión de un terreno de su propiedad que reúne las condiciones adecuadas para la observación del fenómeno.

Esta iniciativa permitirá que vecinos y visitantes puedan disfrutar conjuntamente del eclipse y contribuirá a situar a Cariñena como uno de los enclaves de referencia para vivir esta cita astronómica.

SEGURIDAD CERTIFICADA

Las gafas distribuidas por Caja Rural de Aragón cumplen con todos los requisitos exigidos para la observación directa del Sol. Disponen de marcado CE y cumplen la norma internacional para los filtros destinados a la observación segura de eclipses solares.

Asimismo, incorporan instrucciones de uso para garantizar una experiencia segura durante todas las fases del fenómeno. La iniciativa forma parte del compromiso de la entidad con las personas y el territorio, facilitando el acceso a un singular fenómeno natural de gran relevancia científica.

Un eclipse total de Sol visible desde numerosos puntos del territorio donde la entidad tiene presencia y que durante unos minutos dará paso a una inusual oscuridad estival, que no volverá a repetirse, en las mismas condiciones, en varias generaciones.