Una calabaza de 125 kg y un tomate de 1,150 kg vencen el concurso de Productos de Cultivo Ecológico de Binéfar

BINÉFAR (HUESCA), 25 (EUROPA PRESS)

Una calabaza de 125 kilos y un tomate de 1,150 kilos han ganado el concurso de la VII Exposición de Productos de Cultivo Ecológico de Binéfar (Huesa).

La jornada, muy concurrida, ha contado con mercadillo, catas, juegos para niños, degustaciones y charlas y jotas como colofón la plaza de España de Binéfar se ha llenado de público en la VII Exposición de Productos de Cultivo Ecológico organizada por la Concejalía de Medio Ambiente junto a la coordinación de Fagus Formación Agroambiental y con el apoyo de la Diputación Provincial de Huesca.

A lo largo de este domingo se ha podido participar en charlas; catas de miel y de licor de nueces, de vino, aceite, helados naturales con frutas y verduras de temporada y palomitas de maíz; juegos para niños, un mercadillo, exposiciones de hortalizas extraídas de los huertos sociales de Binéfar, conferencias sobre la preservación de semillas y nutrición o las jotas a cargo del grupo local Redolada.

La gigantesca calabaza de 125 kilos, presentada por José María Palacín, se ha llevado el primer premio; el segundo ha sido para Miguel Rivera con una pieza de 60 kilos y el tercero para Mhammed Rabhi, con una calabaza de 56,5 kilos.

La vencedora en el concurso del tomate de mayor tamaño ha sido Begoña Sas que ha presentado uno de 1,149 kilos; Almany Dambele ha sido segundo con un tomate de 973 gramos; y Ángel Gibanel, tercero, con uno de 900 gramos.

Las charlas las ha impartido la barbastrense Lucía Salamero, de la red de semillas del Somontano, que ha explicado el proyecto que se desarrolla en esta comarca para preservar hortalizas y verduras autóctonas. Después la agricultora ecológica, Lucía Palacín, de Pomar de Cinca, ha presentado su empresa Biopalacín Planet. Y la oscense Ana Cardiel, de Charrando Nutrición, ha preparado una bebida de remolacha, previa a la entrega de premios.

DIFUNDIR EL PRODUCTO LOCAL

La alcaldesa, Patricia Rivera, ha destacado la "buena presencia" de público familiar en un evento que pretende "dar a conocer qué es el producto ecológico y desmentir los mitos que le rodean como que son físicamente atractivos o que no son buenos.

En esta exposición, ha comentado, se ha podido ver el "buen aspecto" que tienen los productos locales, además de su sabor y ha elogiado este tipo de eventos porque "se transmite a toda la población las cualidades y los beneficios que ofrece la agricultura ecológica". Por ello, ha animado a los vecinos a que se sumen a este tipo de cultivos.

La muestra ha reunido a una quincena de expositores, entre ellos muchos de los huertos sociales del Ayuntamiento "que han aportado mucho género como una sandía de 60 kilos o la sección africana con cultivos que no estamos acostumbrados a ver como la okra o la berenjena africana, tomates de buen peso", ha explicado el responsable de FAGUS Formación Agroambiental, David García, que ha impartido un taller de huertos ecológicos.