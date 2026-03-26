Calatayud inicia el proceso para que las fiestas de San Roque sean declaradas de Interés Turístico Nacional

Archivo - Las Fiestas de San Roque de Calatayud quieren ser declaradas de Interés Turístico Nacional. - AYUNTAMIENTO DE CALATAYUD - Archivo

CALATAYUD (ZARAGOZA), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Calatayud ha aprobado por unanimidad en pleno iniciar la tramitación para que las Fiestas de San Roque obtengan la declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional, un reconocimiento que avalaría su arraigo histórico, su valor cultural y su capacidad de atracción.

Tras este acuerdo, el Consistorio remitirá la propuesta al Gobierno de Aragón, que deberá emitir un informe favorable acreditando que la celebración cumple con los requisitos exigidos por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Una vez superado este trámite, la candidatura será elevada a la Secretaría de Estado de Turismo junto a una memoria detallada que recoja las características de la fiesta.

Será finalmente el Gobierno central quien determine si el denominado 'San Roque bilbilitano', Fiestas de Interés Regional, reúne las condiciones necesarias para obtener esta distinción, que supondría un nuevo impulso a la proyección turística de la ciudad.

Desde el área municipal de Festejos, con el apoyo de otros departamentos como Turismo, se está elaborando un documento explicativo que incluye el origen, la evolución histórica y la antigüedad de la celebración. Además, se deben acreditar aspectos como su continuidad en el tiempo, su significado para la ciudad, su valor cultural y su atractivo turístico, así como la originalidad y diversidad de sus actos.

Las primeras referencias documentales de estas fiestas se remontan a 1520, cuando ya se tenía constancia de la existencia de una reliquia de San Roque en el convento del Carmen Descalzo de Calatayud. A partir de estos primeros actos religiosos, la celebración fue incorporando con el paso de los siglos otros elementos de carácter festivo.

Un punto de inflexión en la evolución de las fiestas se produjo a mediados del siglo XX, con la creación de las peñas. En 1958 nació la primera de ellas, la peña Euqor, impulsada por el bilbilitano Eduardo Rubio, conocido como 'Tato', lo que supuso un crecimiento significativo de la participación y la dimensión de los festejos.

En la actualidad, las Fiestas de San Roque incluyen más de un centenar de actos concentrados en cuatro días, combinando tradición, devoción y actividades lúdicas. Entre los momentos más destacados figuran la romería en la madrugada del 16 de agosto, la pedida de vaquillas al alcalde, el chupinazo o el concurso de Muñecos de Capea, además de otros actos que han ido incorporándose con el paso del tiempo.

También tienen un papel relevante el reparto de chocolate, los ritos de los cofrades y un chupinazo que reúne a distintas generaciones en un ambiente de emoción y celebración.

AMPLIO RESPALDO INSTITUCIONAL Y SOCIAL

Para la elaboración de la memoria que acompañará la candidatura, el Ayuntamiento ha contado con la colaboración de la Cofradía de San Roque, Interpeñas y el conjunto de peñas, que han aportado documentación, fotografías y datos sobre su trayectoria.

Asimismo, han participado el cronista oficial de la ciudad y diversos colectivos vinculados al municipio o a la fiesta, como asociaciones culturales, entidades sociales, profesionales de los medios de comunicación, la Diócesis de Tarazona, la Comarca o el Centro de Estudios Bilbilitanos. También el Gobierno de Aragón, a través de la Consejería de Turismo, ha contribuido en el proceso.

Entre los requisitos que se valorarán para la concesión del reconocimiento figuran la presencia de la fiesta en medios de comunicación de ámbito nacional, la existencia de un plan de promoción y difusión, así como la disponibilidad de infraestructuras turísticas en el entorno, como alojamientos y establecimientos de restauración.

Igualmente, se tendrá en cuenta la proyección de los festejos en redes sociales y la existencia de una página web con información actualizada y contenidos multimedia, así como que los actos transmitan una imagen positiva del país.

Las Fiestas de San Roque ya cuentan con la declaración de Interés Turístico Regional desde el 6 de octubre de 1994. El Ayuntamiento ha destacado que su crecimiento en las últimas décadas se ha producido sin perder su esencia ni su vinculación con la devoción al santo, protector frente a la peste, cuya ermita cuenta con referencias documentales desde el año 1600.

Con este nuevo paso, Calatayud persigue reforzar el reconocimiento de una de sus celebraciones más emblemáticas y consolidar su posicionamiento como referente cultural y turístico.