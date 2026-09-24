Calidad del aire, del agua y gestión medioambiental, puntos fuertes de Zaragoza para ser Capital Verde Europea 2028

La consejera municipal de Medioambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La calidad del aire y del agua de Zaragoza, la adaptación al cambio climático, junto a la participación y la gobernanza, son los puntos fuertes para que Zaragoza se alce con el título de Capital Verde Europea 2028. A ello se suma que es de las 100 ciudades climáticamente neutras y una de las mejores dentro de las cinco finalistas en cuanto a reducción de emisiones.

Además, un aspecto determinante que ha evaluado la Comisión Europea es la capacidad de conectividad de las zonas verdes dentro de la propia ciudad, que Zaragoza ha logrado mediante la transformación de las riberas del Huerva o el plan de infraestructura verde que lleva a cabo el Ayuntamiento.

El próximo 8 de octubre, en Guimarães (Portugal), se conocerá la ciudad que ostentará el título en 2028. La candidatura zaragozana competirá en la fase final del certamen junto a Aalborg (Dinamarca), Bielsko-Biala (Polonia), Kosice (Eslovaquia) y Oporto (Portugal).

Zaragoza afronta el tramo decisivo de su candidatura a Capital Verde Europea 2028 después de alcanzar por primera vez la final del principal reconocimiento europeo a las ciudades que destacan por su compromiso ambiental tras intentarlo en 2010, 2012 y 2014, cuando pasa la preselección y la actual candidatura es la primera vez que llega a la final y de lograrlo coincidiría con el XX aniversario de la Expo 2008, que supuso un hito en su posicionamiento como ciudad comprometida con el agua y el desarrollo sostenible.

Ese lema ha dado paso a "Zaragoza cuida, naturalmente" en el sentido de que utiliza soluciones basadas en la naturaleza para atender su medioambiente y también de una forma obvia y natural sin recurrir a artificios.

La consejera municipal de Medioambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes, ha explicado esta segunda fase en la que se encuentra la candidatura de Zaragoza después de superar la primera criba con datos objetivos para medir indicadores del compromiso medioambiental.

SACAR PARTIDO A LOS RECURSOS NATURALES

"Una capitalidad verde no es únicamente que tengamos la ciudad más verde de todas. Sabemos que hay ciudades muchísimo más verdes por su entorno natural como puede ser en el norte de Europa, pero sí una ciudad que se adapta a sus condiciones y que sabe sacar el mayor partido medioambiental y sostenible a los recursos naturales que tiene", ha diferenciado Gaudes para apostillar que Zaragoza se encuentra "a la vanguardia en las políticas de sostenibilidad".

Esos siete indicadores ambientales son el aire, agua, naturaleza y biodiversidad, residuos y economía circular, ruido, clima-mitigación y clima-adaptación.

En cuanto a la calidad del aire, Zaragoza registra una exposición media de partículas de 2,5 micras que flotan en el aire y forman parte de la contaminación atmosférica que la sitúan entre el 20% de los valores más bajos de Europa. En 2025, todos los contaminantes se situaron por debajo de los límites de la UE. La ciudad es la única de España junto con Madrid, que dispone de 8 estaciones de calidad del aire de titularidad municipal y solo ha registrado 7 días de superación de partículas de 10 micras de los 35 permitidos.

En cuanto a la calidad del agua el consumo doméstico se sitúa en 100,4 litros por habitante y día, mientras el consumo total ha pasado de los 105 hectómetros cúbicos anuales de los años 80 a los actuales 61 hm3, además el panel evaluador ha elogiado la recuperación de 3 hm3 al año en la planta de Casablanca. El 99,5% del agua residual recibe tratamiento terciario y el cien por cien de los más de 25.000 análisis realizadas en 2025 han sido satisfactorios.

Respecto a la renaturalización, el 27% del término municipal está protegido y los 12 espacios Red Natura 2000 suman 35.978 hectáreas. El 76,5% de la población vive a menos de 300 metros de una zona verde pública de más de 5.000 metros cuadrados. El Bosque de los Zaragozanos, muy elogiado por su concepto colaborativo y de implicación de la sociedad, contará con 700.000 árboles, uno por habitante, mientras que en 2026 se han asignado más de 37 millones de euros a renaturalización y zonas verdes.

En el ámbito del arbolado urbano, la campaña 2026-2027 contempla 3.370 nuevas plantaciones, una actuación que cubrirá prácticamente la totalidad de los 2.557 alcorques vacíos plantables identificados en junio de 2026. Desde 2021 se plantan más árboles de los que se retiran cada año y 2023 registró un récord de 5.608 plantaciones. El inventario de Arbomap contabiliza 171.138 posiciones arboladas municipales.

Los avances en gestión de residuos y economía circular revelan que entre 2018 y 2025, la generación total de residuos se ha reducido un 15,93%, hasta las 287.063 toneladas, mientras el cien por cien de la población dispone de recogida separada.

En clima, las emisiones se han reducido un 25% entre 2005 y 2019 y un 31% por habitante, pasando de 2,43 a 1,67 toneladas de CO2. En esta línea, Zaragoza plantea un objetivo de reducción del 80% para 2030, en el marco del Climate City Contract y el Mission Label europeo.

PREMIO DE 600.000 EUROS

El presupuesto municipal de 2026 supera los 1.000 millones de euros, con 128 millones de inversión y más de 160 millones para la Estrategia Energética Integral. El plan de adaptación incorpora 47 medidas en nueve áreas.

La candidatura no se limita a los indicadores estrictamente ambientales, sino también una transición verde concebida para mejorar la calidad de vida y no dejar a nadie atrás, ha subrayado Gaudes.

OTROS TÍTULOS

Zaragoza es Capital Europea de la Accesibilidad 2026, Ciudad Amiga de la Infancia por UNICEF y Amigable con las Personas Mayores por la OMS, además de haber obtenido el premio del público en los European Capitals of Inclusion & Diversity 2025.

A ello se suman 10.600 viviendas rehabilitadas desde 2019, una inversión de 103,8 millones de euros en los barrios más vulnerables y más de 60 refugios climáticos habilitados en centros de mayores, cívicos y bibliotecas para hacer frente a las olas de calor. Zaragoza acogerá asimismo la futura sede de la Agencia Estatal de Salud Pública.

De esta valoración surge el grupo de finalistas. En la segunda, las ciudades seleccionadas defienden directamente su proyecto ante un jurado internacional, a través de la documentación relativa a la gobernanza ambiental y la estrategia de comunicación. Zaragoza ya ha presentado ambos documentos y afronta ahora esta segunda fase, que se decidirá entre los días 7 y 8 de octubre.

A la final acudirá la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, quien defenderá, en inglés, el grueso de la candidatura en el que además de los puntos fuertes se tiene que exponer un plan estratégico de actuaciones que se acometerían en caso de ganar el título que, además, tiene una dotación de 600.000 euros.

Hasta Guimarães también se desplazará la consejera municipal de Medioambiente y Movilidad, Tatiana Gaudes; la consejera municipal de Hacienda, Blanca, Solans; un técnico especialista en proyecto europeos; el cofundador y director de Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), Víctor Viñuales; y un experto del Gobierno de Aragón porque la implicación de la región a la que pertenece la ciudad se valora por el jurado. Además, acudirán representantes de la Universidad de Zaragoza, CEOE y ECODES.