Una calle de Zaragoza recuerda al expresidente aragonés, Santiago Lanzuela: "Un hombre bueno que creyó en esta tierra"

Una calle de Zaragoza, cerca del Edificio Pignatelli, recuerda al expresidente del Gobierno de Aragón, Santiago Lanzuela - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una calle de Zaragoza, situada entre el paseo María Agustín y la calle Benjamín Jarnés, homenajea al expresidente del Gobierno de Aragón de la IV legislatura, Santiago Lanzuela, entre los años 1995-1999, y que el actual presidente del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha calificado de "un hombre bueno que creyó profundamente en esta tierra".

La placa en homenaje a Lanzuela está realizada en cerámica de Muel (Zaragoza) siguiendo la estética de las calles de la capital aragonesa y la han descubierto su viuda, Magdalena Gárate y sus dos hijos, junto a la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y Jorge Azcón, quien ha entregado después una réplica de la placa a los familiares del expresidente.

En su intervención, Jorge Azcón ha calificado de "modesta" la calle dedicada a Lanzuela y aunque ha comentado que el expresidente podría tener el nombre de una gran avenida, la ubicación elegida refleja no solo la proximidad al Edificio Pignatelli, sede del Gobierno de Aragón y de la plaza de toros, que simboliza su afición a la tauromaquia, sino que representa que "fue una persona humilde y trabajadora".

Ha elogiado el trabajo y el legado de Lanzuela porque "sigue siendo importante para los aragoneses" y Azcón ha recordado que fue una "persona que creyó profundamente en esta tierra y que dedicó buena parte de su vida a trabajar por ella" añadiendo que "dejó un ejemplo de compromiso, de trabajo y de confianza en Aragón, que merece ser recordado" y por eso tiene un "lugar permanente al lado de la casa de todos los aragoneses".

Azcón ha hecho referencia a la "enorme preparación" de Lanzuela y a su "particular forma" de entender el desarrollo de Aragón con "ambición, rigor y visión a largo plazo", que iba mucho más allá de una legislatura cuando llega a la Presidencia del Gobierno de Aragón en un momento en el que había "importantes retos, desafíos económicos y territoriales", además de que "había que generar oportunidades, mejorar comunicaciones, atraer inversiones y aprovechar todo el potencial que tiene Aragón y Santiago Lanzuela se puso a ello".

Ha citado el impulso a proyectos "fundamentales para entender lo que es el Aragón de hoy" como la autovía Mudéjar, la ampliación del aeropuerto de Zaragoza, el nacimiento de la Plataforma Logística de Zaragoza (Plaza) y el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), que es "clave" para apoyar a los sectores productivos en la búsqueda de nuevas oportunidades para la comunidad autónoma.

FITE Y CANFRANC

Azcón se ha referido especialmente al papel de Lanzuela en el diseño del Fondo de Inversiones de Teruel (FITE) para corregir los desequilibrios territoriales que afronta la provincia turolense a lo que ha añadido la creación de la Fundación Santa María de Albarracín porque "Lanzuela entendió que Aragón no puede desarrollarse a dos velocidades y que las oportunidades tenían que llegar a todo el territorio porque las tres provincias tenían que formar parte del mismo proyecto de futuro".

En su discurso se ha detenido en hablar de la defensa de las comunicaciones por ferrocarril y en particular el ferrocarril de Canfranc. "Hace 30 años Santiago Lanzuela ya estaba en Bruselas defendiendo la necesidad de recuperar conexiones transfronterizas entre España y Francia".

Lo hacía, ha añadido Azcón, para demostrar la "importancia" que ese proyecto tenía para Aragón y España porque Lanzuela entendía que Aragón "no podía resignarse a ser un territorio aislado". La posición geográfica tenía que convertirse en una ventaja y se necesitaba esta conexión con Francia para mejorar las conexiones con toda Europa. "Han pasado casi 30 años y en línea con su visión, hoy los aragoneses seguimos defendiendo y reivindicando Canfranc", ha observado.

En su elogio a Lanzuela ha hablado del aspecto humano del expresidente que además de calificar de "buena persona" ha asegurado que a él personalmente, además de ser su mentor político, le enseño la importancia de la preparación, de la necesidad de tener criterio propio y sobre todo de la obligación de defender aquello en lo que uno cree.

"Me enseñó que gobernar exige tomar decisiones, asumir responsabilidades y pensar en el largo plazo, que no siempre hay que buscar el reconocimiento inmediato porque hay que esperar años para cosechar lo que se ha sembrado. Su ejemplo hoy, ahora, en este momento, tiene una relevancia especial", ha subrayado Azcón al indicar que, en la actualidad, la política "parece demasiado pendiente de la confrontación, la inmediatez y el ruido".

Por eso, ha considerado que "conviene recordar a quienes entendieron que la política es algo mucho más importante", es una "responsabilidad con los aragoneses y con el futuro de esta tierra" sobre la que Santiago Lanzuela "tenía convicciones a altura de miras, sabía lo que quería para Aragón y trabajaba para conseguirlo con una enorme confianza en las posibilidades de Aragón".

BUENA Y NOBLE

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha calificado de "hito" que Santiago Lanzuela cuente con una calle en una zona que "conocía muy bien" por su proximidad al Edificio Pignatelli. "Fue una persona buena, noble que encarnó valores importantes y con una inagotable y profunda vocación de servicio público".

"Su vida entera fue un testimonio de amor, de entrega a Aragón y dejó una huella imborrable, porque su forma de entender la política desde la cercanía, la entrega a los demás y el trabajo riguroso", ha glosado Chueca.

El "dinamismo" de Lanzuela, ha comentado la alcaldesa "dejó su huella en algunos proyectos estratégicos que llevan su sello en la ciudad de Zaragoza". Ha citado el impulsa con el Ministerio de Defensa para la cesión de 70 hectáreas para la ampliación del aeropuerto y también "puso la semilla" para que Plaza sea en la actualidad la primera plataforma logística de España y la cuarta de Europa e inició la reapertura del ferrocarril de Canfranc.

"Su legado sigue y seguirá permanentemente y también desde el corazón y continuará el recuerdo con esta calle en nuestra ciudad", ha concluido Chueca.

La viuda del expresidente, Magdalena Gárate, ha recordado que Santiago Lanzuela tenía una "clara vocación" de servicio porque "respondía sencillamente que era el medio que le había ofrecido la oportunidad de trabajar por Aragón y que hasta entonces no había tenido".

"Todavía hoy el reconocimiento por su trabajo en esta buena tierra nos sigue dando muchas satisfacciones y alegrías que consuelan en parte su ausencia", ha concluido su viuda.

BIOGRAFÍA

Nacido en Cella (Teruel) en 1948 y fallecido en Madrid, en abril de 2020 por la Covid-19, Santiago Lanzuela (PP), asumió la presidencia el Gobierno de Aragón en 1995 después de haber sido consejero de Economía de 1989 a 1993 bajo la presidencia del Gobierno de Aragón de Hipólito Gómez de las Roces y después de Emilio Eiroa, ambos del PAR, quien dejó la presidencia tras una moción de censura del PSOE apoyada por IU y un tránsfuga.

Tras pasar a la oposición ganó las elecciones de 1995 y gobernó Aragón en coalición con el PAR hasta que en 1999 el PAR decidió pactar con el PSOE y dar la presidencia del Gobierno de Aragón a Marcelino Iglesias, por lo que Lanzuela marchó a Madrid de senador autonómico, donde vivió el resto de su vida