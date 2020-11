ZARAGOZA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El calzado atraviesa una situación "dramática" en la Comarca del Aranda. A la crisis que ya venía arrastrando la industria se ha sumado la situación sanitaria.

En declaraciones a Europa Press, uno de los representantes de la plataforma SOS Comarca del Aranda, Manuel Gascón, ha señalado que el sector está "tocado, casi hundido". Ha explicado que, cada cinco o seis meses, que es cuando se realiza el cambio de temporada, cierra una empresa, y "este año no sé si llevamos ya tres o cuatro".

En este contexto, ha comentado que el sector ya arrastraba una crisis, sobre todo con la introducción del calzado asiático --"más barato pero de menor calidad"-- y que era necesario reindustrializar la zona antes de la crisis sanitaria. Pero, además, el coronavirus ha hecho que la ciudadanía no compre calzado y eso ha agravado la situación.

A principios de año, nació la plataforma SOS Comarca del Aranda, ante "el goteo continuo" de cierres de empresas y que hacen que la población se marche de la zona. El objetivo era pedir "auxilio" y un plan de reindustrialización, algo que también ha complicado la crisis sanitaria.

"Nuestro objetivo principal es tratar de hablar con el consejero de Industria --Arturo Aliaga-- y que nos eche una mano, igual que están haciendo en otras partes, como en las comarcas mineras. Pedimos que nos tengan en cuenta a la hora de decidirse por esta zona para establecer algún otro tipo de industria", ha apuntado Gascón.

"En diez años se han destruido más de mil puestos de trabajo en la Comarca del Aranda, una comarca que fue la primera en constituirse --en Aragón-- y que, a este ritmo, va a ser la primera en desaparecer". Así, ha incidido que quieren que sea una zona "prioritaria" para la instalación de nuevas industrias.

NO SE VENDE NADA

El alcalde de Brea, Raúl García (PP), ha remarcado que la situación es "dramática". "Aquí, además del coronavirus, el problema es que no se vende nada y, entonces, las fábricas no tienen nada por hacer, están paradas porque no hay trabajo".

"En el cambio de campaña han salido los representantes a vender y no están vendiendo casi nada. La mayor parte de las fábricas hasta enero, o febrero, no empezarán a trabajar porque no hay ventas", ha lamentado.

Ha lamentado que, ante esta situación, no saben el número de fábricas que van a poder aguantar, quedan unas seis y hasta el año pasado había nueve. Estas fábricas emplean a unas 120 personas.

En este contexto, ha mencionado que las empresas están tratando de reconvertirse, algunas de ellas realizando mascarillas. Sin embargo, emplean para ello a muchas menos personas.

PÉRDIDA DE EMPLEOS

Por su parte, el alcalde de Illueca, Ignacio Herrero (PP), ha mencionado que la situación del calzado se viene arrastrando "desde hace décadas" con la pérdida de empleos.

"Dependemos exclusivamente del calzado, por lo que esta situación la estamos sufriendo no solo económicamente sino también socialmente, con pérdida de población y viendo que la gente joven se está marchando".

Herrero ha remarcado que ya ha trasladado al Gobierno de Aragón, en diversas ocasiones, la situación que hay en la zona para pedir que les ayuden a asentar otras industrias alternativas, contando con la colaboración del Ayuntamiento.

"En los presupuestos municipales tenemos una partida de apoyo al empleo e incluso tenemos naves municipales que podríamos ceder gratuitamente a cambio de puestos de trabajo", ha detallado.

En enero de 2019 se firmó un acuerdo con el Gobierno de Aragón y con la Comarca y la Asociación de Fabricantes de Calzado para poner en marcha un plan para apoyar al sector: "Estamos en noviembre de 2020 y de eso por ahora solo sabemos que se está haciendo un estudio", ha lamentado.