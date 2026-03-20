La Cámara de Cuencas informa a la presidenta de las Cortes de Aragón del estado actual de las fiscalizaciones

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, y el presidente de la Cámara de Cuencas, Jesús Royo. - CÁMARA DE CUENTAS DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Cámara de Cuentas de Aragón, Jesús Royo, se ha entrevistado este viernes con la presidenta de las Cortes autonómicas, María Navarro, a quien ha informado del estado actual de las fiscalizaciones que lleva a cabo este órgano de la Comunidad Autónoma.

Royo se ha reunido con Navarro dentro de la ronda de contactos que está desarrollando con representantes de las principales instituciones de la Comunidad Autónoma tras el inicio de la XII Legislatura.

Durante la reunión, Royo ha comentado también con Navarro algunas cuestiones de mejora, organización y funcionamiento del ente fiscalizador.

Ambos responsables institucionales se han emplazado a la celebración de un encuentro formal para efectuar la entrega de la Memoria de Actuaciones correspondiente al ejercicio 2025, en la que se recoge la actividad desarrollada por el órgano fiscalizador, conforme a lo previsto en la normativa vigente.

El encuentro ha servido para reforzar la relación entre ambas instituciones y poner de manifiesto la voluntad de colaboración mutua en el ejercicio de sus respectivas competencias.