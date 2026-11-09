Un camión cisterna vuelca en la A-1515, en el término de San Agustín (Teruel), derramando parte de la carga

La Guardia Civil ha intervenido en el accidente del camión cisterna en la A-1515. - GUARDIA CIVIL

TERUEL 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un camión cisterna que transportaba 1.100 litros de gasóleo de calefacción se ha salido de la vía por el margen derecho cuando circulaba por la carretera A-1515, en el término municipal de San Agustín (Teruel), y ha volcado, derramando parte del contenido por la boca de admisión de carga. La cisterna no presenta fisuras.

La Guardia Civil de Teruel ha informado de que el accidente ha ocurrido a las 8.20 horas de este lunes, 9 de noviembre, en el punto kilométrico 3,200 de la carretera A-1515.

El conductor ha resultado ileso y ha arrojado un resultado negativo en las pruebas de detección de alcohol y drogas. Se han personado en el lugar una patrulla de Tráfico de la Guardia Civil y bomberos de la DPT.