Un camión de residuos choca contra la catenaria del tranvía y se corta el servicio entre dos paradas

Archivo - Vagón del tranvía, estacionado en una de sus paradas, en Zaragoza. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un camión de la contrata de recogida de residuos ha colisionado de forma accidental contra la catenaria del tranvía y ha obligado a interrumpir el servicio entre las paradas de Romareda y Valdespartera.

Como consecuencia de la colisión, a la altura de la parada Desayuno con Diamantes, la catenaria ha resultado dañada y hasta el lugar se han desplazado los servicios técnicos del tranvía para repararla y restablecer el servicio lo antes posible.

Mientras tanto, se mantiene el servicio alternativo con autobuses para cubrir ese trayecto a los usuarios del tranvía.