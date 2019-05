La campaña 'Testigos del Tiempo' quiere dar visibilidad al cáncer renal, que provoca 247 nuevos casos anuales en Aragón

Publicado 09/05/2019 12:54:05 CET

Bristol-Myers Squibb, en colaboración con la Federación Nacional de Asociaciones para la Lucha Contra las Enfermedades del Riñón y el Grupo Español de Oncología Genitourinaria, han presentado este jueves, 9 de mayo, en Zaragoza la campaña 'Testigos del Tiempo', que tiene como objetivo informar, concienciar y dar visibilidad al cáncer renal, una enfermedad de la que se detectan más de 247 nuevos casos al año en Aragón, de ellos, 175 en la capital aragonesa.

Esta patología causa más de 70 fallecimientos anuales en la Comunidad autónoma, siendo el octavo cáncer con mayor incidencia en ambos sexos en la región y en el sexto más frecuente en hombres aragoneses por delante del cáncer de hígado, páncreas o estómago, según han informado los promotores de la campaña en una nota de prensa.

Zaragoza es la tercera ciudad donde hace parada esta campaña, que ya ha visitado Madrid y Santiago de Compostela. Sus impulsores han explicado que el problema principal de esta enfermedad reside en que en muchas ocasiones este cáncer no presenta ningún síntoma en sus estadios iniciales y más del 25 por ciento de los pacientes son diagnosticados cuando el tumor ya está en un estado avanzado.

Igualmente, existe un desconocimiento sobre los factores de riesgo, como el tabaco, la obesidad o la presión arterial alta, algo que también dificulta la prevención y el diagnóstico precoz.

Con la intención de aumentar el conocimiento de la población aragonesa sobre este tipo de cáncer, Bristol-Myers Squibb ha instalado en la Estación Zaragoza-Delicias un stand informativo en el que los viajeros han podido informarse y dejar su mensaje de apoyo a las personas con cáncer renal.

Esta acción ha contado con el apoyo de la doctora del Servicio de Oncología Médica del Hospital Miguel Servet, Carmen Santander, y del facultativo Servicio de Oncología Médica del Hospital Clínico Universitario Lozano Blesa, Julio Lambea.

Igualmente, se ha contado con el presidente de ALCER EBRO, Santiago Albaladejo, y con el actor zaragozano Luis Larrodera, que ha demostrado su apoyo a los pacientes para ayudar a visibilizar el cáncer renal.

DIAGNÓSTICO PRECOZ

La oncóloga Carmen Santander ha comentado que el factor tiempo "es primordial cuando hablamos de cualquier tipo de cáncer, pero si hablamos de cáncer renal, la importancia es todavía mayor" ya que la supervivencia a cinco años es del 95 por ciento en pacientes diagnosticados en estadio I y que este porcentaje desciende drásticamente a medida que el tumor es detectado en estadios más avanzados.

"Actualmente, existen en nuestra región más de 650 pacientes de cáncer renal que siguen vivos a los cinco años del diagnóstico" mientras que, en términos globales, en España, "hablamos de más de 21.000 pacientes que continúan vivos", ha relatado.

Por su parte, el facultativo Julio Lambea ha destacado que en los pacientes diagnosticados de manera tardía "hace unos años el pronóstico era malo" ya que el cáncer renal es un tipo de cáncer "huérfano y la supervivencia era realmente una utopía".

No obstante, hace diez años "hubo un cambio de paradigma y ahora tenemos pacientes largos supervivientes", ha detallado este especialista, que ha recalcado que la necesidad de que la población conozca y se conciencie sobre el cáncer de riñón es tan importante como la sensibilización que tenemos por el cáncer de mama, pulmón o páncreas "cuando, en nuestra región, este último es inferior en incidencia que el cáncer renal".

ENFERMEDAD POCO CONOCIDA

El presidente de ALCER EBRO, Santiago Albaladejo, ha comentado que estas campañas de concienciación "son primordiales para erradicar el cáncer" y "conocer sus factores de riesgo, como el tabaquismo, la hipertensión o la obesidad" de forma que aquellas personas que sufran alguna de estas características o hábitos "acudan a un especialista".

El actor Luis Larrodera ha admitido que antes de que le ofrecieran participar en esta campaña "el cáncer renal no estaba en mi cabeza" y "sí el de mama, las leucemias o los linfomas, pero no este", para reflexionar que, igual que él, "habrá otros muchos que no conozcan esta enfermedad".

El cáncer de riñón se origina cuando las células sanas de un riñón o de ambos cambian y crecen sin control, formando una masa llamada tumor cortical renal. Además, este tipo de cáncer es el décimo tercero más frecuente en todo el mundo y el carcinoma de células renales (CCR) es el tipo más frecuente y representa más de 100.000 muertes en todo el mundo cada año.

La incidencia de CCR es aproximadamente el doble en los hombres que en las mujeres y las tasas más altas de la enfermedad se registran en Norteamérica y Europa. A nivel global, la tasa de supervivencia a los cinco años de los pacientes con cáncer de riñón metastásico o avanzado al diagnóstico es del 12,1 por ciento.

