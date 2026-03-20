El campo aragonés pide medidas estructurales contra los movimientos especulativos que disparan el precio del combustible

Secretario general de la UAGA-COAG, José María Alcubierre, megáfono en mano, en la concentración de las organizaciones agrarias aragonesas del Centro Logístico de Hidrocarburos. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

El campo aragonés se ha manifestado contra la "abusiva" subida de los hidrocarburos y los precios disparados de los nitrogenados y los abonos a raíz de la guerra de Irán y ha reclamado medidas estructurales que permitan controlar una escalada de costes que atribuyen a prácticas especulativas que aprovechan cualquier conflicto exterior para que acaben siempre pagando los agricultores y los ganaderos.

Representantes de las organizaciones agrarias ARAGA, Asaja, UAGA-COAG y UPA Aragón se ha concentrado a las puertas del Centro Logístico de Hidrocarburos, ubicado en el barrio rural zaragozano de Monzalbarba, para exigir al Gobierno de España que adopte medidas de inmediato, tanto la bajada de la carga impositiva que grava los hidrocarburos, como la aprobación de paquetes de ayudas directas para el sector por el tiempo que se prolongue la crisis derivada de la guerra en Oriente Medio y el freno a las prácticas especulativas.

El campo aragonés afronta por un lado tener que pagar en pocos días el doble por el gasoil, que ha pasado de 85-90 céntimos de euro el litro a 1,50 euros. A ello se suman el encarecimiento de los nitrogenados y los abonos en plena campaña final del cereal de invierno y el inicio del de primavera y el parón que ha sufrido el comercio internacional por el bloqueo del Estrecho de Ormuz y que ya afecta a la alfalfa de las deshidratadoras aragonesas.

El secretario general de la UAGA-COAG, José María Alcubierre, ha criticado el "abuso generalizado" de las empresas de hidrocarburos: "El día que cayó la primera bomba ya subieron los carburantes un 20-25% y esto ha ido en escalada. ¿Cómo podemos entender que con el gasoil que tenemos actualmente en nuestros depósitos haya esta subida tan importante?", se ha preguntado, ante lo que ha reclamado que intervengan el Gobierno y la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Alcubierre también ha expuesto que la Ley de la Cadena "no está funcionando" porque los productos "tampoco están subiendo con los costes que estamos teniendo en estos momentos", por lo que ha solicitado ayudas con el fin el efecto no deseado de que suban los precios de los alimentos.

PIDEN PROTEGER EL MODELO DE AGRICULTURA FAMILIAR

Por todo ello, ha reclamado políticas agrarias "a largo plazo" y medidas "estructurales" en favor del modelo de agricultura familiar y profesional que hagan ver que el sector primario se considera verdaderamente estratégico: "En la pandemia nos decían lo necesarios que éramos y ahora estamos viendo cómo nos están dejando a los pies de los caballos, vemos cómo vamos desapareciendo prácticamente un agricultor al día en Aragón", ha lamentado.

Si no se revierte esta situación, ha advertido, "estos modelos especulativos lo que hacen luego es comprar nuestras mejores tierras, comprar nuestro agua y ponerse a producir lo que antes hacía la explotación familiar agraria, y eso no se puede tolerar".

Por su parte, el secretario general de UPA en Aragón, José Manuel Roche, ha recibido de buen grado las ayudas que se han avanzado --que ha reclamado se extiendan todo lo que se prolongue la crisis--, pero ha lamentado que no se haya aprendido nada de lo ocurrido con la guerra de Ucrania y los "movimientos especulativos" que intervienen: "No puede ser que en estos momentos se esté vendiendo gasoil que no se ha producido con un solo barril de petróleo que viene de la época de la guerra".

Y ha reclamado a las diferentes administraciones, las Comunidades Autónomas, el Gobierno de España y la Unión Europea, que se involucren y "se mojen" porque, ha advertido, "no pueden mirar para otro lado": "No puede ser que haya agricultores que pidieran gasóleo antes de comenzar la guerra y a las dos semanas les digan que no les pueden repartir o se paralice el reparto. Basta ya de especulaciones", ha exigido.

"No podemos ser los paganos de un conflicto geopolítico ajeno a nuestros intereses. Nos pasa siempre con todo. Son movimientos especulativos que se tienen que frenar ya", ha insistido.

UN AGUJERO DE 9.000 EUROS POR EXPLOTACIÓN

Desde Asaja Aragón, Ramón Solanilla, ha cifrado en unos 9.000 euros de media el sobrecoste que este conflicto ha supuesto ya para las explotaciones aragonesas por el incremento de precios del gasoil y los fertilizantes.

"Creemos que es una vergüenza. A la ruina de precios del sector del cereal ahora le sumamos este incremento de costes de producción que puede llevar a muchas explotaciones agrícolas de nuestra comunidad autónoma, prácticamente acabar el año con números rojos", ha avisado.

Por ello, ha valorado como "insuficientes" las medidas que a esa hora se barajaba iba a aprobar el Gobierno: "Una reducción del IVA del 10% creemos es insuficiente tanto para los fertilizantes como para los combustibles, ya que la mayor parte del coste de los carburantes son impuestos"

Solanilla ha pedido ayudas directas para las explotaciones, medidas de apoyo al cereal y la alfalfa, a las explotaciones agrias y ganaderas.

RESERVAS DE CARBURANTE

Por último, el presidente de Araga, Federico Lorente, ha lamentado que se les esté repercutiendo "injustamente" el coste de una guerra ajena mediante un "movimiento de especulación" por parte de las multinacionales, "que han subido el precio horas después de haber empezado el conflicto". Un gasoil, ha remarcado, "que estaba ya aquí en sus instalaciones y se están aprovechando de las circunstancias para lucrarse y ganar mucho más dinero".

Lorente también se ha acordado de quienes sufren el parón en la exportación de sus productos a países en la zona de conflicto y ha alertado de que si el paquete de medidas no está a la altura, "nos veremos abocados a seguir en la calle protestando día tras día hasta que esta situación se revierta y volvamos a una situación en la que los costes del gasoil y de los fertilizantes nos permitan seguir trabajando".

El presidente de Araga ha considerado que es hora de adoptar cambios estructurales: "No podemos estar siempre como un sector dependiente de movimientos, de guerras, de especulaciones en precios". Por ello, ha reclamado que España se haga con unas reservas de carburante "lo suficientemente importantes como para poder absorber estas oscilaciones en los precios.