Campoy (PP) urge a bajar los impuestos en vez de "crear problemas" a los "motores" de la economía

ZARAGOZA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Economía del grupo parlamentario del PP de las Cortes de Aragón, Javier Campoy, ha afirmado este lunes que "se puede y se debe" bajar impuestos y que "la política está para ayudar, no para crear problemas" a los "motores" de la economía, "como vemos todos los días en el Consejo de Ministros".

Ha ofrecido una rueda de prensa en la que ha emplazado a "poner la política al servicio de los ciudadanos para apoyar a autónomos, pymes y emprendedores, alertando de "las subidas brutales" del coste de la luz, la gasolina y la alimentación, y aseverando: "No podemos subir los impuestos ni mirar hacia otro lado".

"A la gente le está costando mucho subir la persiana todos los días", ha continuado Javier Campoy, quien ha recalcado que "las cosas no van bien en la economía en Aragón" y "se pueden hacer de otra manera", lanzando "medidas que funcionen" en lugar de "mirar a otro lado", como a su juicio hace la consejera de Economía, Marta Gastón.

Entre "los puntos débiles" de la economía aragonesa, Campoy ha destacado que Aragón es la comunidad que peor evolucionó en 2021 y la segunda peor en 2022, remitiéndose a los datos de FUNCAS. Ha advertido de que "las cuentas no van a cuadrar cuando llegue el verano, va a ser imposible".

También ha mencionado el empleo ya que, aunque la tasa de paro se mantiene baja, cada vez hay menos población activa y Aragón sigue con 10.000 ocupados menos que antes de la pandemia, a lo que se suma la feminización del desempleo.

REYES MAGOS

El diputado del PP ha criticado "las cartas a los Reyes Magos" que, ha dicho, el presidente del Gobierno regional, Javier Lambán, y Marta Gastón, hacen "todas las semanas", en el sentido de que "no paran de anunciar inversiones, pero son futuribles y están condicionadas", poniendo el ejemplo de Stellantis, cuyas inversiones solo se podrán llevar a cabo si llegan los fondos del PERTE de la automoción.

Ha ironizado al decir que Pedro Sánchez y Javier Lambán "son duchos en la gestión de fondos europeos" y ha recordado que la anunciada fábrica de baterías no se instalará en Aragón.

Campoy ha hecho notar que "no se ha cumplido ni uno solo de los acuerdos alcanzados" a favor de autónomos, pymes, familias y empresas de la economía social, "ni una sola ayuda de calado, mientras en otras comunidades han regado con ayudas a todos los sectores productivos y están mucho mejor que nosotros". Ha lamentado que el cuatripartito haya rechazado las propuestas del PP a este respecto.

El parlamentario popular ha opinado que "el Consejo de Ministros crea problemas todos los días", haciendo hincapié en que todos los países de la OCDE están en niveles de renta superior o igual a la época de la pandemia y España ocupa el último lugar, mientras el Gobierno de España sube los impuestos o diseña ayudas a las que "no han podido acceder las empresas".

Los fondos europeos "no llegan" porque "no hay capacidad de gestión" de manera que "lo poco que se gasta es en las Administraciones públicas, pero es gasto, no inversión; nada de nada".

En cuanto a las cuentas públicas, "los gastos ni los tocan" pese a que la previsión de ingresos es "imposible", lo que conlleva el aumento del déficit y de la deuda, situados en niveles "nunca alcanzados".

Ha dicho que la reforma laboral solo ha servido para aumentar el número de fijos discontinuos, "que son los nuevos contratos temporales", de forma que la única creación real de empleo es la del sector público.

Para Campoy, la gestión del cuatripartito del Gobierno de Aragón y del "Gobierno Frankenstein" de España está llevando a la economía a "una situación muy complicada". Ha propuesto a los socialistas que "copien" de otros países o de otras comunidades autónomas.