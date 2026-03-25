El canal municipal web Z-Social permite consultar prestaciones, gestionar citas y acceder a comunicaciones

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, presenta el canal municipal web Z-Social - EUROPA PRESS

ZARAGOZA, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Zaragoza ha puesto en marcha el nuevo canal web Z-Social que permite a todos los usuarios de los servicios sociales municipales realizar consultas sobre prestaciones, gestionar citas y acceder a comunicaciones con la administración local.

La consejera municipal de Políticas Sociales, Marian Orós, ha explicado que el objetivo de esta herramienta digital es facilitar la relación de los ciudadanos con la administración y está dirigida a personas ya registradas como usuarios en los servicios sociales comunitarios que podrán acceder tanto desde el móvil como un ordenador, a través de la web municipal 'www.zaragoza.es'.

Z-Social permite consultar de forma ágil el estado de distintas prestaciones, como las ayudas de urgencia, el servicio de ayuda a domicilio, la teleasistencia o la comida a domicilio.

También, ofrece la posibilidad de gestionar citas con la profesional de referencia --incluyendo la solicitud, consulta o cancelación-- y acceder al historial de comunicaciones remitidas por el Ayuntamiento, con opción de descarga directa de documentos.

En rueda de prensa, Orós ha informado de que ya está disponible y "ahora lo importante es que los usuarios la vayan conociendo y la vayan utilizando porque, al final, el reto es que ellos tengan que desplazarse menos, que haya menos tiempo de pérdida para hacer gestiones, como puede ser una cita o pedir un documento que se haya podido perder", ha expuesto.

"Al final son pequeños o grandes elementos que hacen que los servicios sociales de este ayuntamiento, cada vez, sean más ágiles, más accesibles y más sencillos tanto de acceso, como de tramitación", ha comentado.

ACCESIBLE

El acceso a la plataforma se ha diseñado bajo criterios de seguridad y sencillez. Se puede realizar mediante certificado digital o a través de un sistema de identificación basado en datos personales y un código de un solo uso --token-- que el usuario recibirá por whatsapp, SMS o correo electrónico.

De este modo, se facilita el uso del servicio a perfiles diversos, incluidos aquellos con mayores dificultades en el uso de herramientas digitales avanzadas.

La puesta en marcha de este nuevo canal no sustituye al Servicio de Atención Telefónica 900 700 107, que seguirá funcionando como vía principal de información, orientación y apoyo, ha apuntado Orós.

La aplicación actúa como complemento de esta línea telefónica gratuita, para facilitar la realización de gestiones habituales y mejorar la organización de la atención, dentro de un modelo omnicanal que integra los distintos canales disponibles para la ciudadanía.

La línea 900 700 107, gestionada por la Fundación DFA es la puerta de entrada al sistema y un apoyo en el uso de herramientas digitales. Opera de lunes a viernes en horario de 08.00 a 16.00 horas y atiende demandas relacionadas con distintos recursos del Área de Políticas Sociales del Ayuntamiento.

DATOS

Durante el año 2025, el Servicio de Atención Telefónica ha registrado un total de 115.790 comunicaciones, ha gestionado 33.651 citas y ha atendido más de 107.000 llamadas, consolidándose como un recurso clave para el acceso a los servicios sociales municipales.

La combinación del canal digital y la atención telefónica permite avanzar hacia un sistema más accesible, eficiente y coordinado, en el que ambos canales comparten información en tiempo real y garantizan la continuidad en la atención.

Este enfoque evita duplicidades, mejora la experiencia de las personas usuarias y contribuye a reducir la carga administrativa, al tiempo que asegura que nadie quede excluido por dificultades en el acceso a la tecnología, ha descrito Orós entre las ventajas.

Con la puesta en marcha de Z-Social, el Ayuntamiento de Zaragoza "refuerza su compromiso con un modelo de atención más cercano, moderno y adaptado a las necesidades actuales, mejorando el acceso a la información, la gestión de citas y el seguimiento de prestaciones dentro de los servicios sociales municipales", ha resumido.

REDUCCIÓN DE TIEMPOS

Esta iniciativa se inicia en 2024 mediante la creación del expediente social único en un plan piloto en los distritos del Actur, La Almozara y Arrabal, y durante 2025 se ha extendido al resto de servicios sociales comunitarios con la intención de que todos los servicios del área estén unificados e interconectados para que haya una ficha social única.

Se ha empezado a trabajar también con servicios especializados y con Igualdad y Mujer, porque la intención es que todos los servicios del área estén unificados e interconectados para tener esa "historia social única o esa ficha social única".

Los datos sobre demoras para las primeras citas en los centros municipales de servicios sociales se han reducido en 15 días desde que se inicia esta simplificación administrativa y estas nuevas aplicaciones, lo que supone reducir un 44% la demora que hay en los centros municipales de servicios sociales comunitarios y en el 80 por ciento de esos centros municipales se cumple o se está casi a punto de cumplir la ordenanza municipal que marca esos 15 días hábiles o esos 21 días naturales.

"Todo ese esfuerzo que hemos hecho a lo largo desde 2024 en materia de digitalización está dando sus frutos porque se ha conseguido reducir la parte administrativa, que es la menos interesante del 'cuore' de trabajo, que es la atención a las familias y la atención a las personas en situación de vulnerabilidad", ha subrayado Oros.