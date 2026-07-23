La capital aragonesa amplía sus ruta de relojes solares con 'Polytechnic', donado por Fundación Ibercaja

El reloj ha sido donado por Fundación Ibercaja, con motivo de su 150 aniversario, a la ciudad de Zaragoza. - MIGUEL G. GARCÍA

ZARAGOZA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, y el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo, han presentado este jueves el reloj solar 'Polytechnic', una escultura científica instalada en el Campus Río Ebro de la Universidad de Zaragoza y donada por la entidad con motivo de la celebración de su 150 aniversario.

La nueva pieza, ubicada junto a la Escuela de Ingeniería y Arquitectura, se incorpora al patrimonio científico, artístico y cultural de la ciudad y pasa a formar parte de la ruta de relojes solares presentada recientemente por el Ayuntamiento de Zaragoza para acercar la astronomía a vecinos y visitantes en la cuenta atrás para el eclipse solar total del próximo 12 de agosto.

'Polytechnic' ha sido diseñado por Teo Ros y Antonio Ros específicamente para este entorno universitario. Realizado íntegramente en acero inoxidable, presenta una estructura inspirada en engranajes y cristales metalográficos que simboliza la ingeniería, la arquitectura, la construcción y la capacidad del ser humano para transformar su entorno a través del conocimiento y el ingenio.

Natalia Chueca ha recordado que "Zaragoza es una ciudad de historia, pero sobre todo, es una ciudad con la mirada puesta en el futuro. Y hoy sumamos un nuevo hito a nuestro patrimonio y a la Ruta Solar de Zaragoza". Además, ha agradecido a Fundación Ibercaja su compromiso con la ciudad y ha valorado como "genialidad" la obra de Teo y Antonio Ros. Por último ha recordado que este reloj solar instalado en la Universidad de Zaragoza permite "apoyar algo decisivo: la formación de nuestros jóvenes; porque invertir en talento joven es asegurar el éxito de Zaragoza.

Se trata de un reloj solar cuádruple compuesto por cuatro diales. Dos de ellos funcionan durante la primavera y el verano, mientras que los otros dos lo hacen durante el otoño y el invierno. En cada periodo, uno de los diales señala la hora solar y otro está ajustado al horario oficial. La pieza permite también identificar los equinoccios y el solsticio de verano.

La escultura combina ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas siguiendo el enfoque STEAM y convierte la medición del tiempo en una herramienta de divulgación y aprendizaje. Su instalación en el Campus Río Ebro refuerza, además, el vínculo de la obra con la actividad docente, investigadora y tecnológica que se desarrolla en este espacio universitario.

En su estructura se integran símbolos vinculados con la Universidad de Zaragoza y el consistorio de la ciudad, junto a referencias astronómicas como la estrella Polar y la Osa Menor. La pieza incorpora también el lema latino Nullius in verba, una invitación al pensamiento crítico y a construir el conocimiento mediante la observación, la comprobación y la experiencia.

El reloj ha sido concebido como una obra duradera, reciclable y con unas necesidades de mantenimiento muy reducidas. La donación se enmarca en el compromiso de Fundación Ibercaja con la educación, la cultura, la divulgación del conocimiento y el desarrollo de Zaragoza.

12 RELOJES PARA DESCUBRIR EL SOL DE ZARAGOZA

'Polytechnic' es uno de los cinco nuevos relojes incorporados a la ruta municipal de relojes solares, integrada por doce piezas distribuidas por diferentes espacios de Zaragoza y sus barrios rurales. Zaragoza conserva una interesante colección de este tipo de relojes que supera los veinte ejemplares y para la ruta se han seleccionado los que reúnen esas características de objeto científico, artístico y cultural.

La iniciativa invita a descubrir la estrecha relación existente entre astronomía, ciencia, arquitectura y arte, y permite conocer cómo la ciudad ha medido el paso del tiempo a través del sol desde la época romana hasta la actualidad.

Entre las piezas seleccionadas figuran un fragmento de un reloj solar del siglo I conservado en el Museo del Teatro de Caesaraugusta; el reloj del Parque de Oriente, acreditado como el más grande del mundo y con un gnomon que alcanza alrededor de 30 metros de altura; el memorial dedicado a Albert Einstein en el entorno de Mobility City; y el reloj 'Eje del cielo', construido con motivo de la Exposición Internacional de 2008 en el Parque del Agua Luis Buñuel.

A estos elementos se suman nuevos relojes previstos o en proceso de instalación en la plaza de Basilio Paraíso, la Pasarela del Voluntariado, la plaza del Emperador Carlos V y la zona de llegadas de la Estación Zaragoza-Delicias.

La ruta forma parte de las acciones promovidas por el Ayuntamiento de Zaragoza para preparar a la ciudad ante el eclipse solar total del 12 de agosto, un acontecimiento astronómico excepcional para el que Zaragoza contará con una situación privilegiada de observación en la franja de la totalidad. La información sobre las piezas y sus ubicaciones puede consultarse en la página web municipal dedicada a los relojes solares de Zaragoza https://zaragozarelojessolares.com/.