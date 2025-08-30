La capital aragonesa se exhibe en la llegada al sprint de la Vuelta en la que Philipsen ha sido el más rápido

El pelotón de la Vuelta Ciclista a España toma una curva durante el recorrido urbano por la capital aragonesa. - FABIÁN SIMÓN

ZARAGOZA 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El ciclista belga Jasper Philipsen, del Alpecin-Deceuninck, ha logrado este sábado su segunda victoria en la Vuelta Ciclista a España, tras imponerse en la octava etapa disputada entre las localidades aragonesas de Monzón Templario y de Zaragoza sobre 188 kilómetros, mientras que el noruego Thorsten Traeen (Bahrain-Victorius) continúa como líder.

La jornada, como estaba previsto tras dos de montaña, se decidió en la llegada al sprint, donde Philipsen volvió a dejar claro que es uno de los mejores en estas lides y en la 'grande', consiguiendo pese a la oposición del italiano Elia Viviani (Lotto) repetir triunfo en la ronda española tras la lograda del mismo en el estreno en Novara (Italia).

No hubo sorpresas tampoco camino de Zaragoza porque el viento de costado no hizo acto de presencia en una jornada bastante tranquila antes de que los favoritos tengan que afrontar una nueva jornada con final en alto que marcará el primer día de descanso en esta Vuelta a España.

Pese a ello, hubo tres aventureros que trataron de buscar su suerte, sin éxito tampoco. La escapada del día fue totalmente de color español protagonizada por Joan Bou (Caja Rural-Seguros RGA), José Luis Faura (Burgos-Burpellet-BH) y el barbastrense Sergio Samitier (Cofidis), que pudo disfrutar del privilegio de pasar por su ciudad natal en cabeza, con el pañuelo de fiestas al cuello.

El trío nacional lo probó pronto aprovechando la tradicional 'pereza' del pelotón, sabedor de que había mucho terreno para acabar con este intento.

Los tres corredores amasaron una ventaja que no fue nunca demasiado preocupante ante el control que establecieron en el grupo el Alpecin-Deceuninck, preparando ya la etapa para Philipsen, el Israel-Premier Tech y el Lidl-Trek. Poco a poco, la ventaja fue menguando y la aventura de Bou, Samitier y Faura, el primero en perder contacto con sus compañeros, concluyó ya en el recorrido urbano, a 17 kilómetros todavía de la meta.

A partir de ahí, comenzó la habitual batalla por ir cogiendo una buena posición para la llegada situada en el Paseo María Agustín, incluido el Visma-Lease a Bike del danés Jonas Vingegaard.

En la capital aragonesa los ciclistas completaron un circuito urbano de 23 kilómetros que permitió lucir algunos de los principales monumentos, edificios y avenidas del caso urbano por unas calles repletas de público que vibró con el paso de los ciclistas.

Lotto fue el último que logró ponerse delante para las opciones de Elia Viviani, que fue el que más le peleó el triunfo a Philipsen, al que ni siquiera frenó que el italiano le cerrase un tanto hacia las vallas.

El corredor belga recibió el trofeo al ganador de la etapa de manos de la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, en un podio en el que también estuvo presente el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón.

Este domingo se disputará la novena etapa de esta Vuelta Ciclista a España, con salida en la localidad riojana de Alfaro y meta en la estación de esquí de Valdezcaray, de primera categoría, un puerto largo, 13,2 kilómetros, pero no excesivamente duro y única dificultad montañosa del día.