Carmen Sánchez: "No se puede mirar para otro lado cuando están maltratando y asesinando mujeres"

La delegada del Gobierno dice que la justicia española ha demostrado "independencia, neutralidad y rigor" en la sentencia del 'procés'

ZARAGOZA, 5 Dic.

La delegada del Gobierno de España en Aragón, Carmen Sánchez, ha afirmado: "No se puede mirar para otro lado cuando están maltratando y asesinando mujeres" y "solo juntos seremos capaces de aislar a los asesinos y trasmitir un mensaje de esperanza para quienes están viviendo en muchos casos en el infierno".

Así lo ha manifestado en el discurso que ha pronunciado en el acto de celebración del 41º aniversario de la Constitución Española, en el que ha estado acompañada por el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán.

También han participado otros miembros del Ejecutivo autonómico, el presidente del Parlamento regional, Javier Sada, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, y otras autoridades civiles y militares.

La delegada del Gobierno en Aragón ha explicado que España es "líder" en la defensa de los derechos colectivos e individuales y su Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, aprobada por unanimidad en 2004, "es la primera integral contra la violencia de género en Europa".

Por eso, ha opinado que no se puede dar "un paso atrás" ante el "dolor y el sufrimiento" de la mitad de la sociedad. "Es algo que nos debería avergonzar como Estado democrático" y "apelo a todas las fuerzas políticas a que no haya ninguna excusa para romper ese consenso ya logrado".

Sánchez ha aclarado que este llamamiento "incluye también a aquellos partidos políticos que han entrado en las recientes elecciones para que se sumen a este consenso" porque "todas las violencias son condenables, pero no se puede negar que existe una violencia específica contra las mujeres, que desde 2003 ya ha asesinado a 1.032 y ha dejado más de 270 huérfanos".

La delegada ha añadido que en 2019 se ha asesinado a 54 mujeres, de las que 40 no habían denunciado previamente por lo que hay que "encontrar respuesta a este hecho" y transmitir el mensaje de que no están solas, sino que las instituciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado "estamos de su lado".

OTROS RETOS

La delegada ha señalado que la lucha contra la violencia de género es uno de los retos "inmediatos" que ha de asumir la sociedad española, así como la desigualdad, las migraciones, el cambio climático, la despoblación, el populismo y el liderazgo de España en Europa, ante los que "necesitamos seguir más unidos que nunca".

Sánchez ha apelado a la "solidaridad" porque España "siempre ha sido un país de encuentro, pionero en el reconocimiento de derechos y no podemos dar la espalda a las personas más vulnerables, sobre todo a los menores, que llegan a nuestro país huyendo de situaciones dramáticas en sus países de origen".

"El respeto a las diversas culturas y la no discriminación por razón de nacionalidad, religión, etnia, sexo o edad forma parte del ADN de este país, nunca debemos olvidarlo", ha sentenciado.

Por otra parte, ha continuado Sánchez, "no podemos dar la espalda a las nuevas necesidades tecnológicas y de innovación que van a requerir nuevos empleos de calidad y de inversiones en infraestructuras tecnológicas".

Igualmente, ha abogado por políticas "que aseguren un desarrollo económico equitativo en todos los territorios, volviendo los ojos a la España interior, para aliviar la fractura territorial producida por la concentración de infraestructuras en lugares geográficos concretos, que han dejado vacío el interior peninsular".

TRANSICIÓN JUSTA

La delegada ha señalado que, desde el punto de vista medioambiental, será preciso "racionalizar" los recursos energéticos y "protegernos del cambio climático" por medio de una "transición justa" acorde a los objetivos de la agenda 2030.

Ha añadido que los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, además incidir en el clima, demandan "poner fin a la pobreza en todas sus formas; lograr la igualdad de género; y, sin duda, promover sociedades más justas, pacíficas e inclusivas".

Para eso, ha dicho, se requiere de la colaboración de gobiernos, sector privado, sociedad civil y ciudadanos. "Tan solo tenemos diez años en el horizonte y mucho trabajo por delante", pero "no debemos ser derrotistas", sino "confiar en nuestro futuro como sociedad y como colectivo humano, apoyándonos en los principios democráticos de nuestra Constitución".

De la Carta Magna, ha sostenido que ha proporcionando "el mayor periodo de paz y progreso de la historia reciente" de España y ha contribuido a conformar un país "infinitamente mejor, más culto, civilizado y libre que el que heredamos hace 41 años".

Ha apostillado que España es la cuarta economía de Europa, una de las 19 democracias plenas del mundo, número uno en donaciones y trasplantes de órganos, el segundo país en esperanza de vida, "con uno de los sistemas sanitarios más eficientes", el "más tolerante" con la diversidad y "uno de los que más contribuye a las acciones de paz con sus Fuerzas Armadas".

UNIDA DE ESPAÑA

La delegada ha manifestado que este es "un país diverso" y "esa es nuestra fuerza para conseguir la cohesión social" porque la "diversidad" de los territorios que conforman España "no impide el pacto de convivencia" puesto que "la patria se basa en valores comunes por encima de valores identitarios, aunque estos deban ser igualmente respetados".

En este punto, ha afirmado que la unidad "más indestructible" es la que se articula en torno a la libertad, así como al compromiso de que "nadie se quede atrás".

También ha manifestado que ante actuaciones "que pretendían deslegitimar a los poderes del Estado y a sus más altos representantes", la Constitución y las instituciones "han dado respuesta a los ataques antidemocráticos que han pretendido echar por tierra lo que tanto esfuerzo costó conseguir al conjunto de los españoles y lo han hecho con responsabilidad y prudencia".

Según ha dicho, la justicia española ha demostrado "independencia, neutralidad y rigor" a la hora de dictar sentencia por los hechos acaecidos en Cataluña en 2017, dejando claro que "todos los ciudadanos somos iguales ante la ley".

Carmen Sánchez se ha referido a las palabras del fiscal Javier Zaragoza, de que "no actuar frente a conductas delictivas, so pretexto de que la justicia no debe inmiscuirse en política, hubiera constituido una irresponsable dejación de funciones y una quiebra de los fundamentos básicos del Estado de Derecho".

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD

La delegada ha agradecido también la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quienes "ante la inusitada violencia que encontraron en las calles de Barcelona el pasado octubre, supieron actuar con la proporcionalidad y contención que requiere la legalidad democrática, lo que exige un alto nivel de profesionalidad".

También les ha felicitado por su trabajo diario en Aragón, llegando "hasta el pueblo más pequeño y recóndito, haciendo que esta sea "una de las Comunidades más seguras de España".

La delegada ha tenido también palabras para las personas y entidades distinguidas en este acto. En él, se han entregado a centros educativos y alumnos los galardones de la primera edición de los Premios Futura, convocados por la Delegación para inculcar valores de igualdad y lograr sociedad más justa para hombres y mujeres.

Además, se ha entregado la Medalla al Mérito de la Protección Civil, en su categoría de Bronce y Distintivo Azul, a responsables e integrantes de los Grupos de Rescate e Intervención de Montaña (GREIM), "cuyo trabajo, siempre arriesgado, ayuda a salvar vidas en las condiciones más extremas, incluso poniendo su propia vida en juego", ha apuntado la delegada.

Igualmente, se ha condecorado con la Cruz de Oficial de la Orden al Mérito Civil a dos funcionarios jubilados de la Delegación, Javier Menal y Marisa Souvirón, por toda una vida dedicada al servicio del ciudadano.