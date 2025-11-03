Carpi (PSOE): "Sin el Gobierno de Sánchez, Azcón no tendría ni centro de salud Ramón y Cajal ni podría equiparlo"

HUESCA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Comisión de Sanidad de las Cortes de Aragón, Iván Carpi, lamenta que el Gobierno regional retrase la apertura del Centro de Salud Ramón y Cajal "porque no han sabido encontrar fondos para equiparlo más allá de los que le proporciona el Ejecutivo central".

Carpi recuerda que las obras de esta infraestructura se lanzaron gracias a fondos del gobierno que dirige Pedro Sánchez, "llevan meses acabadas y hoy no han sabido más que hacerse una foto en un edificio vacío. Están llevando la política espectáculo a límites insospechados".

EL socialista lamenta que "Bancalero intenta tapar con una visita sin sentido su desastrosa gestión en materia sanitaria" y recuerda que "los 7'3 millones de euros que se han invertido en la construcción, y los 376.000 euros que hoy han anunciado para el equipamiento, provienen de un gobierno que lidera el PSOE".

Una cuantía, esta última que, añade "compromete la renovación tecnológica de todo el sector sanitario para invertirlo en un solo centro de salud".

Añade el portavoz socialista en materia sanitaria que "la inacción de Azcón es tal, que sin el Gobierno de Pedro Sánchez, Huesca hoy no tendría ni edificio ni posibilidad de dotarlo del moderno equipamiento que hoy han anunciado" y confronta este "nulo esfuerzo inversor" con la "inversión de récord que impulsó el anterior gobierno socialista en Aragón por valor de 28 millones de euros".

El nuevo centro de salud Fidel Pagés, las Urgencias del Hospital Universitario San Jorge y el acelerador para la radioterapia, además de la resonancia magnética y la renovación de los laboratorios de este centro hospitalario.