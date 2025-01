Casi 200 estudiantes participan en el programa de inmersión lingüística 'Cruzando fronteras'

ZARAGOZA 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa de inmersión lingüística e intercambio educativo con Francia "Cruzando fronteras" ha confirmado su éxito al contar con la participación de 196 alumnos de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato para el curso 2024-2025. Se trata de una acción de cooperación educativa conjunta del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón y las Academias francesas de Amiens-Lille, Burdeos, Limoges, Poitiers y Toulouse (regiones francesas de Hauts de France, Nueva Aquitania y Occitania).

La finalidad del programa es que alumnado de 4º de ESO y de 1º de Bachillerato que durante el curso 2024-2025 curse la materia "lengua francesa", realice una estancia de inmersión lingüística y cultural en Francia, de entre 4 y 6 semanas de duración, acogiendo en reciprocidad al alumnado francés durante su estancia en Aragón.

El pasado 13 de enero iniciaron su estancia en Francia un total de 120 alumnos y alumnas aragoneses. De la misma manera, se han incorporado a centros aragoneses 64 estudiantes franceses que permanecerán en nuestra Comunidad Autónoma hasta el 21 de febrero. Además, en dos semanas se incorporarán otros 12 alumnos y alumnas franceses de 1º de bachillerato, nivel con el que se ha ampliado el programa a partir de este curso.

En esta edición participan un total de 72 centros aragoneses, 9 de la provincia de Huesca, 9 de Teruel y 54 de Zaragoza:En la provincia de Huesca son: CPI Ramón y Cajal (Ayerbe), IES Martínez Vargas (Barbastro), IES. Sierra de San Quílez (Binéfar), IES de Castejón de Sos, IES Lucas Mallada (Huesca), IES Ramón y Cajal (Huesca), IES Pirineos (Jaca) e IES José Mor de Fuentes (Monzón).

Los participantes de Teruel provienen de los centros, C. San Valero e IES Bajo Aragón de Alcañiz, IES Damián Forment (Alcorisa), IES Pablo Serrano (Andorra), IES Valle Del Guadalope (Calanda), IES Pedro Laín Entralgo (Híjar), IES Santa Emerenciana (Teruel), IES Fernando Lázaro Carreter (Utrillas) e IES Matarraña (Valderrobres).

En cuanto a la provincia de Zaragoza, los 54 centros son: IES Conde Aranda (Alagón), IES Juan de Lanuza (Borja), IES Joaquín Costa (Cariñena), IES Martina Bescós (Cuarte de Huerva), IES Reyes Católicos (Ejea de los Caballeros), IES Rodanas (Épila), IES Sierra de La Virgen (Illueca), C. Salesianos Laviaga-Castillo (La Almunia de Doña Godina), CPI Val de La Atalaya (María De Huerva), Sección IES Reyes Católicos (Sádaba) y IES Tubalcaín (Tarazona).

También el IES Río Arba (Tauste), IES Torre De Los Espejos (Utebo), IES Villanueva De Gállego e IES Gallicum (Zuera), siendo de Zaragoza capital los siguientes centros: C. El Pilar-Maristas, C. Hijas de San José, C. La Purísima y San Antonio, C. La Salle Franciscanas Gran Vía, C. La Salle Montemolín, C. Pompiliano, C. Sagrada Familia, C. Sagrado Corazón, C. San Valero, C. San Vicente De Paúl y C. Santa Magdalena Sofía.

Además, el CPI El Espartidero, CPI Julio Verne, CPI La Jota, CPI Parque Goya, CPI Parque Venecia, CPI Río Sena, CPI Rosales Del Canal, IES Avempace, IES Clara Campoamor Rodríguez, IES Corona De Aragón, IES Elaios, IES El Picarral, IES Francisco Grande Covián, IES Goya, IES Ítaca, IES Jerónimo Zurita, IES La Azucarera, IES Medina Albaida, IES Miguel Catalán, IES Miguel Servet, IES Miralbueno, IES Pablo Serrano, IES Pedro de Luna, IES Pilar Lorengar, IES Ramón Pignatelli, IES Ramón y Cajal, IES Tiempos Modernos e IES Valdespartera.