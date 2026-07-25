Casi todo Aragón continúa en alerta roja por peligro de incendios forestales para este sábado

Nivel de alerta de peligro de incendios forestales (NAPIF) - INFOAR

ZARAGOZA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un total de 22 zonas tienen este sábado alerta roja por riesgo de incendios forestales, según indica la Dirección General de Gestión Forestal del Gobierno de Aragón. Son todas las del territorio aragonés, salvo determinadas áreas de las comarcas de La Jacetania, Alto Gállego, Sobrarbe, Ribagorza y norte de la Hoya de Huesca, en las que el aviso es naranja; es decir, en el Pirineo Axial, Pirineo Occidental, Pirineo Oriental y Prepirineo Central.

Según el Nivel de Alerta por Peligro de Incendios Forestales (NAPIF), se prevén tormentas en el nordeste de la provincia de Huesca que pueden ir acompañadas de precipitaciones. Puede consultarse el índice diario del NAPIF en la web del Gobierno de Aragón.

En él, se avanza que este domingo 26 la previsión es que el nivel de alerta roja se mantenga en la ribera del Ebro, así como en buena parte de la provincia de Huesca, excepto las zonas más septentrionales, en las que el nivel será naranja y amarillo. El naranja también dominará en la provincia de Teruel y en las comarcas zaragozanas de Calatayud y Campo de Daroca. Además, para el lunes se espera que todo Aragón quede bajo aviso de nivel naranja.