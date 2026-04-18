Casi una veintena de emprendedores culminan el programa Aterrizaje de Talento 2026 con el que colabora el Ayuntamiento

Participantes en la primera edición de Aterrizaje de Talento, un programa de descubrimiento y desarrollo del talento joven con el que colabora el Ayuntamiento de Zaragoza e impulsado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza (AJE Zaragoza). - AYUNTAMIENTO DE ZARAGOZA

ZARAGOZA 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La primera edición de Aterrizaje de Talento, un programa de descubrimiento y desarrollo del talento joven con el que colabora el Ayuntamiento de Zaragoza, e impulsado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza (AJE Zaragoza), ha concluido con una gala final esta pasada tarde del viernes. El acto de clausura del programa, del que también forman parte Fundación Ibercaja y el Gobierno de Aragón, ha congregado a los 19 participantes del programa, mentores, formadores y representantes del tejido empresarial aragonés y de las entidades colaboradoras.

Durante la gala, se han sucedido las presentaciones de los 16 proyectos ante un jurado especializado y el público asistente, que ha valorado las propuestas en tiempo real a través de una herramienta digital de votación.

Las ideas presentadas han abarcado ámbitos muy diversos: desde una aplicación de salud bucodental infantil, una marca deportiva sostenible o una plataforma para jóvenes migrantes, hasta proyectos de animación, diseño de marca, música, moda o inteligencia artificial aplicada a drones; un reflejo de la amplitud y la creatividad del talento joven aragonés.

Al término de las presentaciones, los diecinueve participantes han recibido su diploma acreditativo por su participación en el programa. El proyecto ganador de Javier Bierge y María Girón ha recibido el Kit de Desarrollo de Talento, un pack de herramientas y recursos para seguir desarrollando su proyecto.

El programa ha tenido participantes desde los 16 años y la edad media de todos los participantes ha sido de 22,5 años, cumpliendo ampliamente el objetivo de apoyar a los emprendedores de edades más tempranas.

APRENDER HACIENDO

Lo que distingue a Aterrizaje de Talento no es únicamente la formación recibida, sino cómo se les ha impartido. El programa ha combinado sesiones teóricas con dinámicas experienciales fuera del aula: los participantes han salido a la calle a presentarse ante desconocidos, han realizado encuestas a empresas para validar sus ideas, han grabado vídeos espontáneos de sus proyectos y han trabajado con herramientas de inteligencia artificial como asistentes creativos. Una metodología que ha convertido cada sesión en un reto real, no en un ejercicio académico.

El itinerario se ha estructurado en tres fases. En la fase Explorar, los jóvenes identificaron y pusieron nombre a su talento, trabajando la marca personal y la exposición pública.

En la fase Aterrizar, dieron forma a sus ideas: definieron audiencias, construyeron mapas de stakeholders, desarrollaron su presencia digital y aprendieron a comunicar su propuesta con claridad. En la fase Decidir, se enfrentaron a la exposición real, a la toma de decisiones y a pensar en sus próximos pasos con criterio y confianza.

LA CLAVE DE LOS MENTORES Y FORMADORES

Una parte fundamental del valor del programa ha sido el acompañamiento de profesionales del ecosistema emprendedor aragonés que han actuado como formadores y mentores a lo largo de estos tres meses.

Jano Cabello trabajó con los participantes la marca personal desde la autenticidad, ayudándoles a identificar qué les hace reconocibles sin perder su esencia. Daniel Palacio les acompañó en la construcción de su presencia digital, desde la optimización de perfiles hasta la creación de contenido con estrategia.

Amparo Coiduras y Daniel Martin les guiaron en el proceso de dar forma concreta a sus proyectos, usando herramientas creativas y de negocio. Ester Rivas trabajó el impacto público, el lenguaje corporal y la capacidad de presentarse con seguridad.

María Cortés les enseñó a contar su historia sin sonar a pitch empresarial, desde el storytelling personal más genuino. Además de la formación grupal, cada participante ha contado con una mentoría individual en la recta final del programa, en la que cada participante recibió orientación personalizada sobre su recorrido, sus fortalezas y sus próximos pasos.

ORIGEN

Aterrizaje de Talento es el primer programa del proyecto EL GARAJE, participado por el Ayuntamiento de Zaragoza. Se trata del laboratorio de emprendimiento juvenil dirigido a jóvenes de 16 a 25 años. Durante tres meses, los participantes exploran y desarrollan sus talentos e ideas a través de formación práctica, mentorías individuales y retos experienciales.

El programa es gratuito y está abierto a jóvenes con residencia o vínculo con Aragón, además de estar estructurado en tres programas complementarios pero independientes: AterrizAJE de Talento, Pilotaje de Proyectos y Aceleración de Empresas, que acompañan a jóvenes desde la idea hasta crear su empresa.

SOBRE AJE ZARAGOZA

La Asociación de Jóvenes Empresarios de Zaragoza (AJE Zaragoza) es una asociación independiente, dinámica y sin ánimo de lucro fundada en 1990 por un grupo de empresarios que compartían intereses y se enfrentaban a problemas comunes. En la actualidad AJE Zaragoza (www.ajezaragoza.com) reúne a más de 300 empresarios jóvenes, que pertenecen a 460 empresas que crean más de 3.400 puestos de trabajo, lo que nos convierte en una gran asociación multisectorial.