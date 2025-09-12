CCOO alerta del problema social y económico de la vivienda pese al descenso de la inflación

Archivo - Un puesto de cebolletas en un mercadillo al aire libre, a 31 de julio de 2022, en el distrito de Tetuán, Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

ZARAGOZA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Aragón ha insistido este viernes en que el precio de la vivienda sigue siendo "el principal problema social y económico del país", pese al descenso de la inflación registrado el pasado mes de agosto, y ha exigido medidas inmediatas para garantizar precios asequibles, la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el resto de salarios de los trabajadores para cubrir realmente el coste de la vida.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) bajó al 2,6% en Aragón en agosto en tasa interanual, 3 décimas por debajo de la tasa interanual del mes anterior, según los datos definitivos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En todo caso, CCOO Aragón ha urgido a convertir el acceso a la vivienda en una prioridad con políticas públicas estructurales que frenen la especulación, amplíen el parque público y aseguren el acceso a una vivienda asequible".

A ello han sumado que las familias trabajadoras no pierdan capacidad adquisitiva frente al encarecimiento de la vivienda y otros bienes esenciales, por lo que han abogado por que la negociación colectiva contemple incrementos salariales "muy por encima del IPC" y por que suba el SMI.

En el análisis de los datos, han destacado que la electricidad, gas y otros combustibles siguen manteniendo una inflación anual muy elevada --9,5%--, junto a los servicios de transporte --9%-- y los seguros --8,8%--, mientras los alimentos siguen en descenso al situarse en una tasa anual del 1,3%, la más baja en lo que va de año.