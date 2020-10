CCOO aplaude que no se modifique el calendario escolar los días del Pilar

ZARAGOZA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Comisiones Obreras (CCOO) ha aplaudido que no se vaya a modificar el calendario escolar los días siguientes a la fiesta del Pilar, en concreto, el 13 de octubre, que es no lectivo en Aragón, y el día siguiente, que no lectivo en la provincia de Zaragoza, después de que la pasada semana la administración educativa planteara cambiarlos para evitar el efecto de las 'no fiestas' en la capital de la Comunidad.

CCOO ha señalado en una nota de prensa que estas propuesta "llegaba tarde, tras casi un mes de inicio de curso, en el que los centros se habían organizado a partir del calendario aprobado" y muchos trabajadores de servicios complementarios en los centros, como limpieza, comedor y extraescolares, habían acordado su calendario laboral en función del escolar.

El sindicato ha esgrimido que los cambios en su calendario laboral deben producirse en una negociación "que va más allá de la publicación de una orden por parte del Departamento de Educación".

CCOO ha añadido que las razones para la reorganización de los días festivos, que podría darse en todo el territorio, afectarían solo a la ciudad de Zaragoza y comprometería la organización de centros en el resto de la Comunidad autónoma.

El sindicato también ha argumentado que el rechazo de la universidad a modificar los días no lectivos minimizaba "el posible impacto positivo de la medida".

Por todo esto, la Federación de Enseñanza de CCOO se ha congratulado de la decisión de mantener el calendario escolar aprobado y ha hecho un llamamiento a la "responsabilidad social" para "reducir al máximo" la exposición al contagio del coronavirus durante esos días "y contribuir así a la mejora de la situación de emergencia sanitaria".