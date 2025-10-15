CCOO Aragón alerta de que la subida de precios "erosiona" el poder adquisitivo pese a los incrementos salariales

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

El sindicato CCOO Aragón ha alertado este miércoles de que la subida del IPC al 3,2% interanual en septiembre "erosiona" el poder adquisitivo de la ciudadanía pese a los incrementos salariales.

Según los datos ofrecidos este miércoles por el INE, en comparación con agosto de este año, el IPC se reduce en Aragón en un -0,3% en su variación mensual y la subida es de 1,6% en lo que va de año.

La central sindical ha expresado su preocupación ante la evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC), "que va creciendo mes a mes y reduciendo el poder adquisitivo de la ciudadanía aragonesa".

Ha subrayado, además, que el IPC no refleja toda la subida del coste de la vida, ya que no incluye el precio de compra de la vivienda, "que se encuentra disparado" con un aumento del 12,7% interanual en el segundo trimestre de 2025.

Las mayores subidas interanuales se han producido en el grupo de la Vivienda con un incremento del 8,1%, Hoteles, cafés y restaurantes de un 5,4% y Bebidas alcohólicas y tabaco con un 3,8%. El único valor en negativo es el del grupo de Vestido y Calzado con -1,4%.

En cuanto a las variaciones mensuales se reduce el precio en los grupos del Ocio y la Cultura con -4,1%, Transporte con -0,5%, Alimentos y Bebidas no Alcohólicas y las comunicaciones con un -0,1%. Las mayores subidas se producen en el grupo de Vestido y Calzado con 1,2% y Hoteles, cafés y restaurantes con un 0,7%. El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Aragón refleja una variación acumulada en lo que va de año del 1,6% para el Índice general.

"El encarecimiento de la vivienda desborda la capacidad de pago de los hogares, dispara el esfuerzo económico que deben asumir y les excluye del acceso a la compra o al alquiler, ante la insuficiencia de políticas públicas de vivienda", ha afirmado el responsable de negociación colectiva de CCOO Aragón, Celso Hornero.

En este contexto, el sindicato aplaude los convenios colectivos registrados hasta septiembre, que han supuesto un incremento salarial medio del 3,26% para más de 220.000 trabajadores, pero ha advertido de que estos aumentos todavía quedan por debajo del ritmo de algunas de las subidas de precios, especialmente en vivienda y hostelería.

Por ello, CCOO ha reclamado "medidas urgentes que garanticen la recuperación del poder adquisitivo y la protección frente a la inflación, así como políticas públicas efectivas que faciliten el acceso a la vivienda".