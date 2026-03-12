CCOO Aragón asegura que el profesorado aragonés es el peor pagado y tratado de toda España

El delegado de CCOO Aragón, Guillermo Herráiz; la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Esmeralda Gómez, y el también delegado del sindicato Alfonso Alegre, los tres autores del informe sobre las condiciones laborales del profesorado. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El profesorado aragonés sigue siendo el peor remunerado y el que mayor tasa de interinidad presenta de toda España, según expone el reciente informe de la Federación de Enseñanza CCOO Aragón, en el que se apunta que los profesionales de la enseñanza cobran 184 euros menos al mes que la media española, lo que supone 2.576 euros menos al año --192 euros mensuales y 2.688 euros de pérdida al año para los de Secundaria-- y han sufrido una pérdida de poder adquisitivo del 25% desde el año 2.000 en la región con el quinto mayor PIB de todo el país.

Ello, unido a la sobrecarga que generan la mayor diversidad y conflictividad en las aulas y el exceso burocrático, está provocando que cada año queden más vacantes sin cubrir --el 30%, 299 plazas de las 1.018 disponibles quedaron desiertas en la última convocatoria--, en materias incluso troncales como Lengua y Matemáticas para una profesión, por otra parte, con salarios inalcanzables en otros sectores --3.322 euros en Aragón, 3.514 euros de media en España y 4.069 euros en Ceuta y Melilla--.

El informe ha sido presentado este jueves en rueda de prensa por sus autores, el miembro de la Ejecutiva Federal de CCOO Enseñanza, Guillermo Herraiz, y el delegado de la Federación de Enseñanza CCOO Aragón, Alfonso Alegre, junto a la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Esmeralda Gómez, quienes han trabajado con unos datos del Ministerio de Educación que, tras su análisis, "cronifican" la situación que el sector presentaba en el último informe de 2022. Y ello, pese a la mejora de las remuneraciones comprometida por el Ejecutivo aragonés que, aseguran, se ha tenido en cuenta, pero en su dimensión real.

Así, ese farolillo rojo en el que se mantienen los profesores aragoneses se explica, según sostiene CCOO Aragón, por tres factores. El primero es que la primera subida del 2,25% comprometida por el Gobierno de Aragón no ha sido tal porque no ha tenido en cuenta la antigüedad ni la subida estatal.

"Si tú tienes una antigüedad en tu salario, ésta forma parte de las remuneraciones, ¿no? Pues no se ha subido y si tú dices en un acuerdo que vas a subir las remuneraciones, serán todas. Si no, tienes que especificar cuáles", ha reprochado el delegado de CCOO Aragón, Alfonso Alegre.

FUGA DE PROFESORES A LAS REGIONES VECINAS: EL EFECTO FRONTERA

Otro factor es que el resto de las comunidades han mejorado en mayor medida los salarios de sus maestros y, en tercer lugar, que la subida porcentual efectuada por el Estado ha contribuido a aumentar las diferencias ya existentes entre regiones.

Unos agravios que provocan lo que han denominado la "penalización fronteriza" que lleva a la fuga de profesores a provincias limítrofes: "Un profesor de Tarazona tiene que decidir si prefiere trabajar 20 kilómetros al norte en Tudela (Navarra) y cobrar 2.000 euros más o prefiere trabajar 20 kilómetros al oeste en Ágreda (Soria) y cobrar 2.500 más al año. Lo que seguramente no decidirá será quedarse en Aragón, como tampoco lo harán los interinos que no estén muy arriba en las listas, que se irán a Tudela o Cascante porque por 10 kilómetros más me llevo 2.500 euros más", ha ejemplificado Alegre.

INTERINIDAD CON CONSECUENCIAS

Otro problema capital es el de la interinidad, con cuatro de cada diez docentes en situación eventual. "Apenas ha disminuido y, con un 38,74% --el compromiso era rebajarla al 8%--, estamos 14 puntos por encima de la media estatal", ha lamentado el también delegado de CCOO Aragón Guillermo Herraiz, que ha criticado a los dos últimos gobiernos: "Hay mucho margen de mejora, no se hizo nada en los ocho años de gobierno socialista ni se ha hecho nada en estos dos años de gobierno del PP".

Esa inestabilidad, ha explicado, lleva a que cuatro de cada diez docentes cambien de centro cada curso en una comunidad extensa que ocupa el 10% del territorio nacional. "Los tres que estamos en esta mesa sumamos 30 años de interinos, hemos trabajado en 25 centros de las tres provincias y no somos una excepción", ha compartido.

La otra cara de esa moneda es cómo esos continuos cambios afectan al alumnado y a los centros educativos, según ha expuesto el delegado de CCOO Aragón, "hace que en muchos centros sea muy complicado mantener programas de un año para otro, dar una continuidad a la forma de trabajar y que los maestros y maestras que sean referentes de los niños". Un cambio casi anual que se nota más en las zonas rurales, según ha advertido, "porque allí el 100% del profesorado cambia cada curso".

Entre las cuestiones que el sindicato reclama al Gobierno de Aragón, además de la mejora salarial, están otras como el acortar el periodo empleado para cubrir las jubilaciones de plazas fijas, que emplea 3,5 años, cuando los representantes sindicales aseguran que podría hacerse "en cero meses, entre junio y septiembre", Además, instan a introducir mejoras en las oposiciones para reducir el número de plazas desiertas y que transforme más horas de cupo en plantilla.

Todo ello para reducir lo que Herraiz ha definido como el tercer tipo de interinidad, que es el de la derivada de las bajas del profesorado --en un contexto de preocupantes datos de bajas laborales en todos los sectores del país--: "Somos una profesión con una tasa de bajas muy alta y eso se debe a las condiciones de trabajo".

PROBLEMAS EN LAS AULAS Y BUROCRACIA QUE FRUSTRAN

En esas condiciones laborales ha profundizado la secretaria general de la Federación de Enseñanza, Esmeralda Gómez, que ha apuntado como ejes el "desgaste emocional" del docente, la "asfixia burocrática" y la "complejidad" de unas aulas "cada vez más diversas", en las que desde 2021 ha habido un aumento del 53% de alumnos TEA --Trastorno del Espectro Autista--, y con otros condicionantes como los de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, alumnado con transtorno específico del lenguaje--TEL--, dislexia, personas con altas capacidades, y alumnos de incorporación tardía al sistema educativo o que directamente desconocen el idioma.

"Todo este alumnado tiene cabida en las aulas de la escuela pública y debe tenerlo, no lo cuestionamos, pero si sus necesidades aumentan y queremos atenderlos con la mayor calidad, como hacemos siempre, tienen que aumentar los recursos. Y los recursos para atender las necesidades de este alumnado creciente no aumentan", ha lamentado Gómez.

Lo que sí crece, ha añadido, es la carga de trabajo y la burocracia referida a las certificaciones para acreditar determinadas condiciones y la de los trámites relacionados con la gestión de la convivencia. Esto, sumado a los problemas anteriores, "genera un desgaste emocional en los y las docentes importante y la solución no pasa por una carga de trabajo mayor a través de una burocracia, unos protocolos que son poco ágiles y que no van a la raíz del problema".

"Esa burocracia, ha añadido Gómez, "desdibuja la función docente, priorizando formalismos administrativos sobre el proceso real de enseñanza-aprendizaje y generando en el profesorado una profunda frustración".

Por todo ello, CCOO Aragón ha planteado un "plan de choque" que permita recuperar todo el poder adquisitivo perdido, reducir la interinidad de forma drástica, aligerar la carga burocrática, dotar de todos los recursos necesarios para atender al alumnado sin que la solución sea la sobrecarga docente y mejorar la prevención de la salud mental y laboral del profesorado.