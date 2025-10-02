CCOO Aragón destaca el empleo "récord" gracias a la contratación estable e indefinida

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

CCOO ha destacado el empleo récord gracias a la contratación estable e indefinida, lo que ha supuesto que el desempleo registrado en Aragón haya descendido en 657 personas en septiembre (-1,4 %) en comparación con agosto de este año, situándose en un total de 47.824 desempleados según los datos publicados este jueves por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Para CCOO los datos de paro evidencian el "buen momento" que está viviendo el mercado de laboral aragonés, con unos niveles de empleo récords asentados en la contratación estable y de calidad. Una situación que está permitiendo a miles de personas trabajadoras, que anteriormente se encontraban en desempleo o contratadas bajo figuras temporales y precarias, tener un empleo indefinido.

El sindicato ha comentado que es la cifra más baja registrada en un mes de septiembre desde 2007. Desde que se inicia la serie histórica comparable en 1996, el paro ha subido en septiembre en 19 ocasiones y ha descendido en 10. En el último año, el desempleo acumulado ha caído en 3.099 personas, lo que representa un descenso del 6,1%.

Si se desgranan los datos por provincias se observa que el paro ha bajado en Zaragoza (-737), pero ha subido en Huesca (+71) y Teruel (+9).

Por género, de los 47.824 parados, 29.437 son mujeres (399 menos, -1,3 %) y 18.387 hombres (258 menos, -1,4 %). En lo que respecta a la franja juvenil, el desempleo ha subido en 250 personas (+5,8 %), entre quienes tienen menos de 25 años mientras que entre mayores de 25 años se ha reducido en 907 personas (-2,05 %).

Por sectores, el paro ha caído en Servicios: -587 (-1,74 %), en la Industria: -155 (-2,91 %) y en la Construcción: -52 (-1,93 %) pero se incrementó en la Agricultura: +126 (+7,47 %) y en el colectivo Sin empleo anterior: +11 (+0,22 %) A cierre del mes, los sectores con mayor número de desempleados son Servicios (33.142) e Industria (5.174). Los de menor número son Agricultura (1.812), Construcción (2.642) y Sin empleo anterior (5.054).

CONTRATACIÓN

Durante septiembre se han registrado 50.341 contratos en Aragón, un 8,8% más que en el mismo mes del año anterior. De ellos, 18.157 han sido contratos indefinidos (+4 %) y 32.184 temporales (+11,8 %).

El 63,93 % de los contratos ha sido temporal, frente al 36,07 % de los indefinidos (el mes anterior esa proporción era 65,96 % frente a 34,04 %).

A juicio de CCOO el diálogo social ha sido un elemento "clave" para la mejora de las condiciones laborales como lo demuestra la reforma laboral de 2021 o los acuerdos para subir el SMI en un 61% desde 2018.

"Por esa razón desde CCOO vamos a profundizar en el diálogo social para abordar nuevas reformas como mejorar la protección de los trabajadores en sus puestos de trabajo, aumentando el coste del despido para que la indemnización realmente tenga un carácter disuasorio para la empresa y que resarza a la persona trabajadora, tal y como recoge la Carta Social Europea", ha avanzado el responsable de empleo de CCOO en Aragón, Carmelo Asensio.

Asimismo, ha considerado que es el momento de dar un nuevo impulso a la calidad del empleo y a la distribución justa de la riqueza que genera la economía en la comunidad autónoma.

"La evolución de los principales indicadores económicos, el aumento sostenido de la productividad en las últimas décadas, el cambio estructural en los sistemas de producción y, sobre todo, el incremento continuado de los márgenes empresariales, constatan que nuestra economía tiene ahora la oportunidad y la responsabilidad de dar un paso decisivo: reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin merma salarial", ha afirmado Asensio.

El responsable de empleo asegura que "en definitiva, la senda de desarrollo económico que vive nuestro país debe traducirse, de una vez por todas, en un reparto equitativo de la riqueza y en el fortalecimiento de los derechos laborales. La reducción de la jornada laboral y la reforma del despido no son sólo demandas sindicales, son exigencias democráticas, sociales y europeas que no pueden esperar más".