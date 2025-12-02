CCOO Aragón destaca la reducción de la temporalidad gracias a la reforma laboral

Archivo - Trabajadores de una empresa exportadora - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO Aragón ha destacado que la tasa de temporalidad en la Comunidad Autónoma se ha situado en noviembre en el 12,85%, con un descenso de 15 puntos desde la aprobación de la reforma laboral de 2021, a la que achaca esta "notable" reducción, aunque cree que todavía hay "mucho margen de mejora" en el mercado laboral.

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 57 personas en noviembre en Aragón en relación al mes anterior (-0,1%) hasta los 48.722 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

"La reforma laboral, tras casi cuatro años desde su entrada en vigor, sigue dando buenos resultados y la tasa de temporalidad en Aragón es buena prueba de ello", ha recalcado el responsable de Empleo del sindicato, Carmelo Asensio, quien ha agregado que el dato en jóvenes es "aún más positivo", al situarse en un 19,52% cuando antes de su aprobación estaba en el 53,55%.

La organización sindical ha insistido en la necesidad de seguir avanzando en la reducción de la jornada de trabajo, las causas y costes del despido y avanzar hacia un modelo productivo "que proteja más al individuo que a los beneficios empresariales".

Asensio se ha referido especialmente a que los costes y causas del despido se adapten a las disposiciones de la Carta Social Europea y garanticen el derecho de los trabajadores a una protección adecuada en caso de despido improcedente.

LA REDUCCIÓN DE LA JORNADA, "INDISPENSABLE"

En lo relativo a la reducción de la jornada a 37,5 horas sin merma salarial, ha dicho que es "indispensable" porque, además de mejorar la salud y la calidad de vida de los trabajadores, también llevaría a una mejor distribución de las horas trabajadas, reduciendo el desempleo e impulsando una mejora de la productividad y de la eficiencia del conjunto de la economía.

Ha resaltado también que el desempleo ha subido en la provincia de Teruel y que afecta más a las mujeres aragonesas --30.149 paradas-- que a los hombres --18.573--, una característica que se repite en todos los tramos de edad, si bien es más acuciante entre los 30 años y la edad de jubilación, donde ellas se pueden ver obligadas a salir del mercado para cuidar a hijos o familiares.

Por otro lado, CCOO ha incidido en que el comportamiento del desempleo en el mes de noviembre ha sido desigual en función del sector productivo, con los servicios liderando la bajada (-0,51%) y leves descensos también en la industria y la agricultura. En contraste, el paro ha aumento en el colectivo sin empleo anterior (+2,8%) y la construcción (+0,27%).

En cuanto a la contratación, ha apuntado que el dato más positivo es el de la estabilidad, con un incremento del 3,3% interanual en los contratos indefinidos y una reducción del 0,6% en los temporales.

Por último, desde la organización sindical han defendido un modelo productivo que ponga en el centro la mejora del empleo y de las condiciones laborales de los trabajadores, "dejando a un lado la precariedad e inestabilidad laboral, tan contraproducentes para la consecución de un patrón de crecimiento que sea sólido y sostenido en el tiempo".