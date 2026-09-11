CCOO convoca huelga en la contrata de limpieza de FCC en Zaragoza por bloqueo de la negociación del convenio

Archivo - Máquina de limpieza viaria en una calle. - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

CCOO del Hábitat ha convocado movilizaciones en la contrata de limpieza de FCC en Zaragoza ante el bloqueo de la negociación del convenio colectivo de la empresa. Los paros afectarán a la totalidad de la plantilla y de los servicios y comenzarán con paros parciales a partir del 30 de septiembre y la convocatoria de una huelga indefinida a partir del 6 de octubre.

El sindicato ha expresado que la negociación se encuentra estancada ante la negativa de la dirección de la empresa a mejorar las condiciones laborales de la plantilla. En concreto, CCOO reclama una mejora salarial que permita recuperar el poder adquisitivo perdido durante los últimos años.

Según datos de la organización sindical, los trabajadores y trabajadoras han perdido alrededor de un 20% de poder adquisitivo en la última década. Además de las cuestiones salariales, CCOO ha criticado que la parte empresarial tampoco acepta avanzar en otras medidas planteadas durante la negociación, entre ellas la jubilación parcial y distintas iniciativas destinadas a facilitar la conciliación de la vida personal y laboral.

En este punto, CCOO del Hábitat ha alertado de la creciente precarización de parte de la plantilla, especialmente mediante la utilización de contratos a tiempo parcial para trabajos durante los fines de semana, una situación que, a juicio del sindicato, empeora las condiciones laborales de las personas trabajadoras.

Por ello, ante la falta de avances en la negociación, CCOO considera que la movilización es la única vía para reclamar unas condiciones laborales y salariales dignas y no cesara hasta que la empresa atienda a mejorar las condiciones laborales de su plantilla.