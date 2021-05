Celma (PP), sobre Mularroya: "Hemos conseguido que Sánchez salga de su despacho y se ponga a trabajar por la gente"

ZARAGOZA, 20 May. (EUROPA PRESS) -

"Hemos conseguido que Pedro Sánchez salga de su despacho y se ponga a trabajar por la gente", ha opinado el presidente del PP de Zaragoza, Ramón Celma, sobre la decisión del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional que declaró la nulidad de la construcción del embalse de Mularroya, en la provincia de Zaragoza.

El también portavoz del PP de Agricultura en las Cortes de Aragón se ha mostrado satisfecho y "muy contento" tras conocer dicho anuncio y después de que este mismo miércoles volviese a exigir junto a los agricultores de las zonas afectadas que el Ejecutivo central "no abandonara a los aragoneses".

Los agricultores "han ganado la primera batalla", ha sostenido Celma, al tiempo que ha recordado que el Partido Popular no ha parado de reivindicar la necesidad de que el Gobierno de España recurriera el fallo, ya que la paralización suponía "tirar a la basura" los 140 millones de euros invertidos en esta obra hasta el momento y "condenar" la riqueza, el desarrollo y la prosperidad de miles de familias.

En esa zona, según el PP, es necesario consolidar 21.000 hectáreas de regadío y aumentar en 5.000 más las de nuevos regadíos, y de esta decisión depende que se mantengan uno de cada tres puestos de trabajo en la zona.

"Hoy todos los aragoneses estamos de enhorabuena, en especial, los agricultores que ven cómo permanecen las esperanzas hacia sus cultivos y su medio de vida, y los aragoneses que viven en estos pueblos y podrán tener por fin agua de calidad", ha añadido el diputado autonómico.

Los populares han impulsado desde hace meses una batería de medidas en las diferentes Cámaras donde representa a los ciudadanos para defender el presente y el futuro de este proyecto, íntimamente ligado a las oportunidades en áreas como las comarcas de Valdejalón y Calatayud. En concreto, se han presentado iniciativas en todos los municipios afectados, en la Comarca, la Diputación de Zaragoza, las Cortes de Aragón, el Congreso de los Diputados y en el Senado.

"El agua es riqueza, llevamos muchos años luchando por 6.000 hectómetros cúbicos. No podemos permitir que más del 50 por ciento del suministro de agua no esté garantizado porque no está terminado el embalse. Y hoy se ha dado un paso decisivo", ha insistido Celma.