Celma (PP) reclama "moderación y sensatez" al Gobierno de Aragón para solucionar los problemas reales de la gente

DAROCA (ZARAGOZA), 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-Zaragoza, Ramón Celma, ha pedido "moderación y sensatez" al Gobierno de Aragón, "que se preocupe de los problemas reales de la gente".

Celma se ha pronunciado así durante una visita a Daroca, la cabeza de "una de las comarcas más despobladas de la comunidad autónoma, que no llega a siete habitantes por kilómetro cuadrado", y en la que los servicios comienzan a ser "muy deficientes".

El líder de los 'populares' en la provincia de Zaragoza ha criticado que las soluciones "a los problemas reales de la gente" no son precisamente recortar frecuencias del autobús, "porque eso dificulta su vida". Ha añadido que otros municipios como Nuez de Ebro, Mozota, Bulbuente o Bureta también han visto reducidas las frecuencias de autobús.

Igualmente, Ramón Celma se ha referido a las plazas vacantes en Atención Primaria en Aragón, que ascienden a 70, afectando a municipios de gran tamaño como Utebo, donde ha habido problemas para atender a los pacientes este verano por la falta de personal.

Ha reprobado lo que sucede en Daroca, "donde el Gobierno de Aragón decidió hace dos años que los viernes no hay consulta, solo se extienden recetas". "No es de recibo ni coherente, y no se puede tolerar que haya un gobierno que no esté concienciado con los problemas de los municipios más pequeños", ha apostillado el dirigente del PP.

En este sentido, ha insistido Celma: "Exijo moderación, sensatez y que el Gobierno de Aragón meta la cabeza en los problemas de la gente y se dejen de tonterías".

También ha afeado el cierre de cuarteles de la Guardia Civil en municipios en los que no hay obligatoriedad de contar con Policía Local, algo que redunda en la inseguridad de estos municipios, ha señalado.

PORTAVOZ

Por su parte, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Daroca, Míchel García, ha afirmado que parece que la Comarca Campo de Daroca "no existe" para el Gobierno de Aragón, porque se están recortando los transportes también con la capital aragonesa e incluso con Calatayud durante el fin de semana, "ya que se han eliminado todas las frecuencias".

García ha recordado que en febrero de 2020 ya se advirtió del cierre de la oficina de la Seguridad Social en Daroca, "y es lamentable que, con una relación de cinco personas para puestos de trabajo, tres años después se sustente con una persona que viene de La Almunia de Doña Godina a atender los miércoles".

Asimismo, el portavoz municipal ha lamentado que este territorio se encuentra fuera de los planes de rehabilitación del casco histórico, con la consiguiente degradación del mismo. "También hay un problema con respecto al alquiler y vivienda protegida, puesto que el Ejecutivo aragonés lleva 12 años sin hacer nada, porque donde no llega la iniciativa privada tienen que estar las políticas públicas".

"Somos una comarca sin capacidad eléctrica para hacer funcionar nuestras propias empresas y tenemos agua de mala calidad", ha afeado Míchel García, añadiendo que este territorio tampoco cuenta con servicio ferroviario.

El portavoz municipal 'popular' ha concluido diciendo: "Las ayudas han sido nulas, no nos defiende absolutamente nadie".