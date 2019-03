Un centenar de colectivos asistirá a la Cincomarzada en la que se reivindican presupuestos y apoyo al 8M

Publicado 01/03/2019 12:58:30 CET

ZARAGOZA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de colectivos asistirá este martes, 5 de marzo, a la fiesta de la Cincomarzada, que este año reivindicará la necesidad de aprobar los presupuestos municipales, rechazará de nuevo el cobro del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) y expresará su apoyo a la movilización feminista del 8M.

La concejal de Participación Ciudadana del Ayuntamiento de Zaragoza, Elena Giner, el vicepresidente y responsable de Cultura de la Federación de Asociaciones de Barrios de Zaragoza (FABZ), Rafael Tejedor, y el gerente de la FABZ, Óscar García, han presentado este viernes los actos de esta celebración reivindicativa y popular que cumple su 40 aniversario y que llevará por lema '1979-2019 reivindicación y fiesta'.

Tejedor ha explicado que, con motivo del 40 aniversario, como gran novedad se ha instalado una carpa en el parque para asegurar que se realizan los actos y conciertos programados y evitar así "que las inclemencias del tiempo afecten al desarrollo de la fiesta", después de que el pasado año se tuviera que suspender la Cincomarzada debido a la lluvia y cancelar también la segunda fecha prevista por el mismo motivo.

Al parque asistirán 24 peñas de la ciudad, cincuenta colectivos sociales y culturales y numerosas asociaciones de vecinos. Se espera la participación de unas 70.000 personas en las actividades.

Además del eslogan principal que recuerda este 40 aniversario, la FABZ promueve otros reivindicativos que coinciden en algunos casos con los lemas de los colectivos que asisten. "Pediremos presupuestos ya, seguiremos con la campaña contra el ICA y en apoyo a la huelga feminista del 8M", ha señalado Tejedor.

En cuanto a las reivindicaciones de los colectivos, Tejedor ha observado que se agrupan en cuatro grandes bloques: proyectos en los barrios, aprobación de presupuestos de la ciudad, campaña contra el ICA y políticas de igualdad y empleo.

ACTOS CULTURALES

Los actos se iniciarán el martes con la marcha de los barrios que saldrá a las 11.30 de la plaza del Pilar y que estará acompañada por los Gaiteros del Rabal y una comparsa de 40 cabezudos de las distintas agrupaciones de la ciudad. Juntos llegarán hasta el parque donde, a las 12.30 horas, se dará lectura al manifiesto y se entregarán las reivindicaciones de los barrios a las autoridades asistentes. La marcha finalizará por la tarde con una gran batukada.

En el parque se han instalado varios escenarios. Uno de ellos se dedica a los espectáculos infantiles, situado en el exterior del centro cívico y en el que actuarán la compañía Chispandora, con su obra 'Los Naribol'; fusión show de este grupo con los cabezudos de los barrios; después verbena infantil con 'Los trotamundos de los barrios' y, por la tarde, talelr de percusión y deportes tradicionales.

Para los mayores, en el interior del centro cívico, se ofrecerá un concierto de la Banda del Picarral en la terraza, a las 10.30 horas, y un espectáculo musical con 'Variedades Armonia', en el salón de actos a las 16.30 horas.

En el entorno de la zona del lago se situará el espacio zero, que pretende "ejemplarizar que se puede disfrutar de la fiesta sin alcohol". Allí habrá zumba y pintado de graffiti por la mañana y actuación de DJ, bailes hip-hop, tatuajes, concursos y premios, por la tarde.

Se han organizado actuaciones itinerantes con los gaiteros del Rabal y Bucardos en la Marcha de los Barrios y la batukada 'Samba da PraÇa' que recorrerá el parque desde las 19.00 horas. Además, se ha previsto una exhibición de rugby, a las 12.00 horas, en el campo de fútbol con el Club Rugby de la Universidad de Zaragoza.

El escenario principal acogerá la lectura del manifiesto y, a continuación, el concierto country 'Countrymarzada', con Lola Mississipi y A.C. Country Line Zaragoza. Desde las 16.00 horas, los asistentes disfrutarán de un concierto de jazz con 'Arrabal Big Band' y de la actuación de 'Black Ice', grupo tributo a AC/DC.

MENOS COLECTIVOS

Tejedor ha lamentado que desde hace tres años se ha detectado un descenso en la participación de colectivos y entidades en esta celebración debido a la "dificultad de muchos de ellos de cumplir con el Decreto de Espectáculos Públicos de Aragón a la hora de instalar sus puestos".

En este sentido, ha criticado las dificultades que existen para poder instalar carpas y otros elementos, que requieren de "un certificado de un ingeniero", y el endurecimiento de las normas de salud pública para la venta de alimentos.

Tejedor ha cifrado ese descenso en un "25 por ciento menos de colectivos que hace dos o tres años" y ha emplazado a analizar cómo se puede adaptar la fiesta al cumplimiento de este decreto, "con todas las garantías necesarias, pero para que no se dificulte su desarrollo", ha recalcado, para pedir que se piense en los colectivos afectados.

El vicepresidente de la FABZ ha aclarado también que si hubiera que suspender de nuevo esta fiesta por lluvia o viento "no habrá fecha alternativa", porque "es muy complejo encontrar una fecha alternativa, es un año complicado con dos procesos electorales" y en la anterior edición se tuvo que suspender dos veces, por lo que "quedó muy claro que si no se celebra queda suspendida de manera definitiva".

PREPARACIÓN DEL PARQUE

Por su parte, la concejal de Participación Ciudadana, Elena Giner, ha explicado que se han llevado a cabo ya distintos trabajos para acondicionar el parque Tío Jorge. Así, los servicios de Parques y Jardines, Limpieza Pública y Brigadas han realizado una labor intensiva para preparar la zona verde para las miles de personas que disfrutan de la Cincomarzada.

Se ha acometido el apeo de seis palmeras Phoenix atacadas por el picudo rojo por peligro para personas y bienes; se han podado ramas de los árboles que pueden afectar al transito de vehículos y personas; se han protegido plantas y arbustos de las praderas, con tablas; se han limpiado las zonas y adecuado los accesos para la entrada de servicios sanitarios y emergencias en el rehundido de la calle Valle de Oza, a la altura del campo de fútbol del parque.

También se han instalado contenedores extra, con 122 cubos de basura, 22 contenedores de 5/8 metros cúbicos y un contenedor de 10 metros cúbicos. Se llevarán 80 baños químicos y 7 adaptados para personas con discapacidad; se han repasado las fuentes de agua potable instaladas en el parque y reparado caminos de arena y recebo en una superficie de 600 metros cuadrados.

El martes, además, se abrirá al público el nuevo acceso al parque del Tío Jorge por la calle Sixto Celorrio, obra realizada por el Servicio de Parques y Jardines dentro de la partida de ejecución del Plan Director del parque Tío Jorge, con un importe de adjudicación de 39.857.40 euros IVA incluido.

VIGILANCIA

En cuanto al dispositivo previsto de Policía Local, los días previos se ha realizado la vigilancia y control de las reservas existentes, de día y de noche, tanto en el parque como en las inmediaciones para garantizar que estén libres el día del evento. Durante la Cincomarzada se desplegarán los efectivos al objeto de garantizar la seguridad de los participantes en el interior del parque.

La concejal ha resaltado la colaboración un año más del Centro Municipal de Atención y Prevención de las Adicciones (CMAPA) organizando y gestionando los actos del espacio zero, así como la presencia de la campaña 'No es no' contra las agresiones sexistas en esta jornada.

Se han previsto refuerzos de tranvía desde este fin de semana y durante toda la jornada del martes y se han reforzado también las líneas de autobús urbano 36, 29 y las circulares Ci1 y Ci2.

Los museos y salas de exposiciones municipales permanecerán abiertos todo el puente. Abrirán lunes y martes de 10.00 a 14.30 horas. Además, el día 5 el Museo del Foro de Caesaraugusta contará con entrada libre para facilitar que la ciudadanía pueda disfrutar del Mosaico romano de Las Musas.