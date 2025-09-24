Un centenar de piezas explicarán el origen del Reino en el primer evento temático de 'Aragón, reino de la luz'

El presidente Jorge Azcón, en el hemiciclo de las Cortes de Aragón. - CORTES DE ARAGÓN

ZARAGOZA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un centenar de piezas explicarán el origen del Reino en el primer gran evento temático del proyecto 'Aragón, reino de la luz', que acercará al gran público a la historia aragonesa en los siglos XI y XII, con actividades que se desarrollarán el próximo año.

Esta "ambiciosa" exposición pretende mostrar al público el proceso de formación, las estructuras sociales, políticas y culturales que articularon el momento de surgimiento del emergente Reino de Aragón, tal y como ha explicado este miércoles el presidente del Gobierno aragonés, Jorge Azcón, en su intervención en la primera sesión del Debate del estado de la Comunidad, que se ha desarrollado en el Parlamento autonómico.

La muestra repasará tres aspectos cruciales del proceso de formación del Reino: la herencia altomedieval en la franja pirenaica, el papel de los reinos taifas y la posterior síntesis tras la conquista del Valle del Ebro en época de Alfonso I el Batallador.

"Tendrá un afán claramente divulgativo, para dar a conocer las últimas novedades académicas sobre este periodo y favorecer una nueva aproximación al gran público de estos siglos cruciales, los siglos XI y XII, en la historia de Aragón", ha manifestado.

'Aragón, reino de la luz' es un proyecto que persigue difundir el papel de Aragón en la historia como Condado, Reino y Corona, y de los aragoneses en su conjunto, para la construcción de España, Europa y el mundo occidental.

Para ello, las acciones previstas trabajarán en tres grandes líneas: investigación, actualización y mejora del patrimonio; exhibición del patrimonio histórico y cultural y difusión de la historia de Aragón y de los aragoneses.

PROPUESTAS CULTURALES EN SIJENA

También en materia cultural, Jorge Azcón ha avanzado dos propuestas culturales que darán a conocer al público el magnífico retablo mayor del Monasterio de Sijena, una obra renacentista extraordinaria, del siglo XVI, de grandes dimensiones y dedicada a la Virgen, que se desmontó a mediados del siglo XVIII.

A finales del XIX sus tablas comenzaron a salir del monasterio y todas las piezas que no perecieron en la Guerra Civil se encuentran localizadas en distintos museos e instituciones del mundo. La Dirección General de Cultura del Gobierno de Aragón está trabajando en dos iniciativas para dar a conocer la obra.

Está previsto que ambas propuestas se lleven a cabo el próximo año y forman parte del proyecto 'Aragón, reino de la luz'. En 2024 tuvo lugar la publicación del libro 'Las pinturas del retablo mayor de Sijena. Un proyecto del Renacimiento para un monasterio femenino', por parte de la catedrática de Historia del Arte, Carmen Morte, y el Museo de Huesca.

A partir de ese estudio monográfico, que aclaraba determinados aspectos de las vicisitudes, iconografía y significados de las tablas que formaban parte de ese gran retablo, hito del primer renacimiento español, se avanzó una recreación de cómo sería y cómo estarían ordenadas las diferentes tablas integrantes de este conjunto.

En continuación con ese estudio, se plantean dos actuaciones: una exposición en el Museo de Huesca que pretende reunir las tablas originales que se encuentran dispersas en diversos museos, junto a las recreaciones, intentando recuperar el cromatismo original de aquellas de las que se tiene constancia a través antiguas fotografías en blanco y negro; y una recreación de cómo sería originalmente el antiguo retablo renacentista, para ubicarlo en la cabecera de la iglesia, en el lugar que ocupó el original.

BICENTENARIO DE GOYA

Por otro lado, el Gobierno de Aragón convocará en los próximos días la primera reunión de la Comisión Autonómica del Bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya, un organismo que promoverá la necesaria colaboración interinstitucional en el desarrollo de políticas culturales para llegar al mayor número posible de la población, y que supondrá el punto de partida institucional a la mayor conmemoración cultural a la que un gobierno aragonés se puede enfrentar.

La conmemoración del bicentenario de su fallecimiento en abril de 2028 hace necesaria la creación de una entidad que diseñe con antelación suficiente el evento, que planifique y ponga en funcionamiento políticas conjuntas entre la población aragonesa y que se coordine con las propuestas promovidas desde otros organismos nacionales e internacionales. Es además un paso previo para crear la comisión nacional del Bicentenario.

Azcón ha recordado: "Ya estamos inmersos en el desarrollo de distintos hitos que llevarán a la conmemoración del Bicentenario en 2028, un itinerario con acciones, iniciativas y propuestas que rendirán homenaje al artista y reafirmarán su aragonesidad".

Ha aludido al Plan Director, que guía esta ruta de acontecimientos, una de cuyas primeras actuaciones ha sido la exposición que alberga el Palacio de la Aljafería, 'Goya, del Museo al Palacio', en colaboración con las Cortes de Aragón, así como la compra a finales de 2024 del retrato de José de Cistué y Coll, barón de la Menglana.

En este aspecto, destaca el futuro Centro Goya, una de las principales acciones recogidas en ese Plan Director del Bicentenario. Este proyecto convertirá el edificio de los antiguos juzgados de la plaza del Pilar en una sección del Museo de Zaragoza donde exhibir como nunca antes se ha visto la obra y trayectoria de Goya.

La inversión prevista para la ejecución de las obras de rehabilitación del edificio, así como para el equipamiento museográfico, audiovisual y mobiliario del centro, asciende en su totalidad a 8.199.962,20 euros (IVA incluido).

A ello se sumarán los honorarios para la dirección de las obras, así como otros gastos necesarios para la puesta en marcha del centro, como la elaboración de contenidos, la creación de la identidad visual del centro o el transporte de obra.