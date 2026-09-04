Los centros de menores migrantes de Torrero y Movera, en Zaragoza, incorporan efectivos de seguridad privada

El vicepresidente del Gobierno de Aragón y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Familia, Alejandro Nolasco,. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Atención a la Infancia Migrante (Catim) de Torrero, en Zaragoza, y el Centro de Atención Inmediata a la Infancia Migrante (Caiima) del barrio rural de Movera disponen desde este mes de septiembre de efectivos de seguridad privada, en base a un acuerdo del Ejecutivo con una empresa de seguridad privada.

En el caso de CATIM Torrero, se encuentran dos vigilantes desde el pasado 1 de septiembre, mientras que en CAIIMA Movera, otros dos vigilantes han empezado este viernes a prestar servicio en el centro, ha avanzado el vicepresidente y consejero de Desregulación, Bienestar Social y Famili, Alejandro Nolasco.

En ambos casos, el horario en el que prestan servicio es de 14.30 horas a 23.30 horas de domingo a jueves; que se amplía en una hora --de 14.00 a 00.00 horas-- durante los viernes y sábados.

Esta medida, anunciada al inicio de la legislatura, tiene como propósito "proteger a todas las personas que se encuentran en estos centros", algo que Nolasco ha definido como "primordial".

Ha detallado que "existen algunos menores extranjeros no acompañados violentos, que no son todos los menores acogidos, pero el hecho de que algunos sí sean violentos es preocupante porque estos menores no evolucionan en su proyecto educativo individualizado y por la incidencia que su comportamiento violento conlleva sobre los otros menores y sobre los profesionales que se ocupan de su educación y cuidado".

"Esto genera una inseguridad dentro de los centros que sufren las educadoras, los propios menores y en ocasiones lo terminan sufriendo colectivos vulnerables, como ancianas, cuando se trasladan comportamientos violentos a la calle", ha lamentado, asegurando que "así lo atestiguan los informes técnicos, atestados policiales y resoluciones judiciales a los que tiene acceso el Departamento.

HASTA 163 DELITOS O ALTERACIONES EN TRES MESES

En esta línea, Nolasco ha informado que, desde el 1 de mayo de 2026 hasta el 31 de agosto se han registrado 93 incidencias por delitos y alteraciones de convivencia en Catim Torrero y otras 70 incidencias en Caiima Movera.

El Gobierno de Aragón ya informó el 12 de agosto de la detención por tercera vez en 25 días de un menor extranjero no acompañado --residente en el centro de Torrero-- acusado de robo con violencia contra ancianas.

Frente a los datos de un total de 163 incidencias entre Catim Torrero y Caiima Movera en un periodo de 4 meses, el vicepresidente ha manifestado: "Puedo hacer dos cosas: hacer que no pasa nada y mirar para otro lado; o tratar de afrontar el problema, admitir la situación de inseguridad que tiene lugar en dichos centros y buscar soluciones dentro del marco legal vigente de acuerdo a nuestras competencias".

"Y hemos optado por esto último, para disponer de más seguridad y proteger la vida de las educadoras y de todos los menores internos", ha agregado.

Las competencias de los efectivos de seguridad privada en ambos centros zaragozanos son aquellas recogidas en el Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privada; así como en el artículo 32 de la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada.