Los centros de salud aragoneses ofrecen este lunes y martes la vacuna sin cita frente a la gripe de 12.30 a 14.30 horas

La vacunación frente a la gripe está abierta a toda la población en Aragón desde el pasado 15 de diciembre. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA, 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los centros de salud de toda la Comunidad Autónoma ofrecerán este lunes y martes, 22 y 23 de diciembre, la posibilidad de vacunarse frente a la gripe sin cita, en horario de 12.30 horas a 14.30 horas. Cada centro vacunará a su población de referencia.

Desde el pasado lunes, 15 de diciembre, esta inmunización está abierta a toda la población en Aragón.

Asimismo, el Hospital Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza ofrecerá dos nuevas jornadas de vacunación sin cita, también frente a la gripe, este lunes y martes, 22 y 23 de diciembre, en horario de 16.00 horas a 20.00 horas. Pueden acudir personas que tengan la tarjeta sanitaria de Aragón.

El objetivo de estas acciones es facilitar el acceso a la vacunación a toda la población y reforzar la prevención frente a la gripe en un contexto de elevada circulación del virus.

La incidencia de la gripe se sitúa en Aragón en 351,3 casos por 100.000 habitantes, según el último dato disponible correspondiente a la semana del 8 al 14 de diciembre, frente a los 325,1 casos por 100.000 habitantes registrados la semana anterior.

El umbral epidémico en la comunidad autónoma está fijado en 59,6 casos por 100.000 habitantes.

Por provincias, la incidencia alcanza los 368,1 casos por 100.000 habitantes en Zaragoza, 356,9 en Huesca y 227,2 en Teruel, lo que refleja una circulación intensa del virus en todo el territorio.

Actualmente, las tres provincias aragonesas se encuentran en nivel 2 de riesgo, en aplicación del protocolo de escenarios de riesgo y recomendaciones frente a la gripe del Gobierno de Aragón.

Este nivel implica intensificar las medidas de prevención, con especial énfasis en la vacunación.

Asimismo, es aplicable la orden del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero Flores, publicada el 26 de noviembre de 2025 en el Boletín Oficial de Aragón (BOA), sobre el uso de mascarillas. En estos momentos, la mascarilla es obligatoria para los profesionales en hospitales y centros de salud de Aragón y altamente recomendable para la población.

La vacunación frente a la gripe es una medida clave para prevenir las formas graves de la enfermedad y reducir las hospitalizaciones, ya que la infección puede provocar complicaciones severas, especialmente en personas con factores de riesgo.

La inmunización no solo ofrece protección individual, sino que también contribuye a proteger a los colectivos más vulnerables del entorno, como personas mayores, menores de edad, pacientes con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.

Otras medidas fundamentales son la higiene de manos y el uso de la mascarilla, especialmente cuando se presentan síntomas. También evitar los contactos sociales, ventilar espacios y proteger a los más vulnerables.