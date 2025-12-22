CEOE estima que Aragón crecerá en 2026 un 2,5%, dos décimas más que la media nacional

El presidente de CEOE Aragón, Miguel Marzo y el presidente de la Comisión de Coyuntura Económica de la Confederación, Félix Longas en la rueda de prensa para presentar el informe de situación económica y perspectivas 2026. - CEOE ARAGÓN

ZARAGOZA 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La economía aragonesa va a cerrar el año mejor de lo esperado con un crecimiento del PIB del 2,9% en una línea positiva coincidente con la media nacional que, pese a cierta desaceleración, mantendrá en 2026 con otro aumento del 2,5% --dos décimas mejor que España--, basado en ese caso en una evolución favorable de la industria y la construcción y el factor tractor de las grandes inversiones empresariales, que permitirán sortear los "nubarrones" del periodo valle del sector de la automoción y la crisis de la peste porcina.

Así lo plantea el informe de situación económica y perspectivas 2026 elaborado por CEOE Aragón y que este lunes han expuesto el presidente saliente Miguel Marzo y el presidente de la Comisión de Coyuntura Económica de la Confederación, Félix Longas, en una rueda de prensa en la que han estado acompañados por el presidente de CEOE Teruel, Juan Ciércoles; el vicepresidente de CEOE Aragón, José Ángel Subirá; y Benito Tessier, vicepresidente del CEOE de Aragón y candidato a la presidencia de la Confederación.

"El nivel de inversiones iniciado con la construcción de los centros de datos tiene que repercutir en un mayor incremento del PIB. Seguro, seguro, seguro", ha remarcado Miguel Marzo.

"Son inversiones muy grandes y hay sectores como el de la construcción que también nos va a ayudar seguramente al crecimiento del PIB", ha añadido el presidente de CEOE Aragón, que ha restado importancia a los nubarrones: "Siempre los hay, como en 2024 con la cuestión arancelaria, y tenemos que gestionarlos como está haciendo muy bien el sector agroalimentario". Así, el panorama de la economía aragonesa presenta un plan de inversiones "muy por encima de la media nacional", lo que para Marzo invita a ser optimistas.

Aun así, la Confederación se muestra cauta con las estimaciones por el momento de reconversión del sector del automóvil hacia el vehículo eléctrico que puede causar una "aceleración" a finales de año, según ha advertido Longás.

También por la incertidumbre generada por la peste porcina en el sector agroalimentario, principal fuerza exportadora de Aragón, "que ya ha sufrido una caída de precios del 25% que no va a poder repercutir porque ya tiene acuerdos cerrados desde hace mucho tiempo", ha apuntado el responsable del informe.

Y el tercer factor para no atarse a una cifra exacta de crecimiento del PIB será la influencia de las grandes inversiones "y cómo vamos a conseguir que permeen y que tengan un efecto en cascada para toda la economía, especialmente para las pequeñas y medianas industrias", ha matizado Longás.

LA AUTOMOCIÓN "CAPEA" LAS DIFICULTADES

Sobre el sector de la automoción, Benito Tessier ha comentado el reciente cambio de la regulación europea para dar continuidad a los motores de combustión más allá de 2035, lo que considera "muy importante" para España, segundo país europeo y con una producción "altamente especializada" que "lidera la parte de la eficiencia de los motores de combustión moderno", ha destacado.

El cambio de rumbo de Europa coincide con una caída del sector nacional del 4% respecto a 2024, con una producción anual que acabará cerca de los 2,3 millones de vehículos, "datos francamente muy buenos", ha defendido Tessier, para quien frente los "muchos nubarrones y amenazas" en el sector, "los datos nos dicen que somos capaces de capearlas". En Aragón, ha añadido, la planta de Stellantis acaba 2025 con unos 310.000 vehículos, una caída "no grave" de unos 40.000 vehículos "que no nos tiene que preocupar especialmente". Además, ha destacado la capacidad de "diversificación" de la industria de componentes.

Amenazas no faltan en el contexto internacional, con las tensiones comerciales, la política arancelaria, los conflictos geopolíticos, la debilidad económica europea y el fin de los fondos Next Generation, pero, según ha advertido el presidente de la Comisión de Coyuntura Económica, Félix Longas, Aragón debe prestar atención a la escasez de mano de obra y su cualificación. En este punto, Miguel Marzo ha recordado que Aragón, "tradicional exportador de talento, en el último año ha incorporado más trabajadores de los que han salido".

Ello se ha debido a su juicio a la importancia de las inversiones en marcha, lo que va a permitir traer y atraer talento de otras comunidades "y, sobre todo, del extranjero, porque creo que en la emigración tiene que estar parte de la solución de este problema puntual", ha considerado.

CÓMO PONER FRENO AL ABSENTISMO

Longás ha proseguido luego con su enumeración de cuestiones a tener en cuenta: los costes laborales y al absentismo laboral, un problema de carácter nacional, según ha aclarado, "que en algunos subsectores aragoneses presenta porcentajes de dos dígitos", ha alertado.

Un problema el del absentismo al que Miguel Marzo ha aportado la cifra de los 46.000 trabajadores que en 2024 no acudieron a su puesto de trabajo en Aragón: "Nos parece una barbaridad y, evidentemente, supone un coste", ha declarado antes de profundizar en las aristas de este fenómeno. Una es la salud de los trabajadores porque "este absentismo quiere decir que no se solucionan los problemas con la rapidez necesaria", además del coste que supone y el problema de gestión para las empresas.

En su opinión, si el 75% del absentismo se debe a contingencias comunes y el 90% de todas ellas es por enfermedad, "los plazos, los pocos recursos sanitarios y su ineficaz funcionamiento del sistema" están detrás de ello. "Necesitaríamos una mayor eficacia para acortar los plazos y reducir el absentismo".

Por ello, ha explicado que CEOE ha instado al Gobierno a que las mutuas puedan gestionar los casos de absentismo de contingencias comunes, sobre todo en lo referido a las patologías traumatológicas, "pero no ha sido posible". Entre tanto, en Aragón la Confederación ha firmado con el Gobierno de Aragón y el resto de agentes sociales un protocolo que analice las causas: "Queremos ver por qué los plazos se alargan de forma indefinida en muchos casos. Si lo analizamos, seguramente podremos poner solución al problema", ha confiado.

El presidente de CEOE Aragón también reclama medidas para mejorar la competitividad, que deberían pasar, en primer lugar, por el aumento de la productividad: "El PIB está creciendo porque tenemos más empleados, no porque cada empleado sea más eficiente", ha apuntado antes de aclarar que esa mejoría no se consigue solo con los recursos humanos, "sino que hay que invertir e investigar porque la innovación es fundamental".

Además, Longás ha añadido como obstáculo al desarrollo económico de la Comunidad las limitaciones de Red Eléctrica, "que no solamente pueden afectar a las grandes inversiones de los centros de datos, sino que empiezan a perjudicar y a poner también en cuestión inversiones, porque el nivel de ocupación es del 96-97%, que es muy alto".

PEOR ESTAR SIN PRESUPUESTOS

Sobre esa influencia de la política en la economía ha opinado el presidente de CEOE Aragón, para quien la estabilidad política "es lo más importante, pero también nos gusta que haya unos presupuestos generales", ha matizado.

En ese sentido, considera que el adelanto electoral en Aragón "no es una buena noticia, pero el no tener presupuestos podría ser peor para el futuro de Aragón" y que los empresarios necesitan "un gobierno que pueda trabajar con las manos de forma clara, con una planificación correcta, con unos presupuestos" y se ha llevado el caso a su terreno: "No me imagino a ninguna empresa de un cierto nivel sin hacer unos presupuestos de ingresos y gastos para el próximo año".

Por ello, ha entendido como "necesario" el adelanto electoral y ha expresado su esperanza de que no afecten "de forma importante" al tejido empresarial, ni a la productividad, ni a los intereses de las empresas.