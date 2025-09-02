CEPYME Aragón destaca que el desempleo aumenta en España pero se mantiene estable en la comunidad autónoma

ZARAGOZA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

CEPYME Aragón ha destacado que el paro ha aumentado en España pero se mantiene estable en Aragón, ya que han sido 21.905 desempleados más en el conjunto del país y "solo" 77 en la comunidad autónoma en el agosto respecto al mes anterior, lo que supone una variación del 0,4%.

Con este repunte, la cifra total de parados en la Comunidad Autónoma de Aragón se sitúa en 48.481 personas al cierre del octavo mes del año.

Por provincias, el comportamiento fue desigual. Huesca concentró el mayor incremento, con 88 desempleados más, lo que supone un aumento del 1,41%, hasta alcanzar las 6.308 personas sin trabajo. En Zaragoza, el paro apenas varió, con un alza de 6 personas (+0,02%), situándose en 38.250 parados. En cambio, en Teruel se produjo un ligero descenso, con 17 desempleados menos (-0,43%), quedando la provincia con 3.923 personas inscritas en las listas del paro.

El secretario general de CEPYME Aragón, Carmelo Pérez, ha incidido en que "pese a la mejora del empleo en términos interanuales, la brecha entre el paro registrado y el paro efectivo plantea interrogantes sobre la calidad y la sostenibilidad de la recuperación laboral, una cuestión que debe ser afrontada con políticas activas y reformas que aporten estabilidad a las empresas y a los trabajadores".

MÁS DATOS

Con este repunte, el paro registrado en España alcanza los 2.426.511 desempleados. La evolución mantiene la tendencia habitual de este mes, marcado por la finalización de contratos ligados a la temporada estival.

Sin embargo, la magnitud del incremento convierte a agosto de 2025 en el peor desde 2019. En comparación con agosto del año pasado, cuando el desempleo creció en 21.884 personas, la subida actual es prácticamente idéntica, si bien en términos interanuales el paro se reduce en 145.610 personas.

Por ramas de actividad, a nivel nacional el desempleo muestra un comportamiento dispar. El paro registrado descendió en agricultura, con 1.849 personas menos (-2,36%), y también entre el colectivo de sin empleo anterior, que bajó en 3.458 (-1,53%).

En cambio, se incrementó en la construcción, con 2.745 nuevos desempleados (1,55%), en la industria, con 2.775 (1,49%), y sobre todo en los servicios, donde el paro aumentó en 21.692 personas (1,25%), concentrando la mayor parte del deterioro laboral del mes.

Carmelo Pérez ha comentado que "agosto confirma la debilidad estacional del empleo en España, acentuada por la caída en afiliación y contratación. Se trata de un fenómeno recurrente en estas fechas, pero que este año se intensifica y muestra con claridad la fragilidad de nuestro mercado laboral".

AFILIACIÓN

La Seguridad Social registró en agosto una pérdida cercana a los 200.000 afiliados, en línea con la estacionalidad, y confirma el "deterioro coyuntural" del mercado laboral.

La contratación sufrió un fuerte retroceso en el mes, con una caída del 34% respecto a julio. Pese a ello, en comparación interanual se mantiene prácticamente plana. Cuatro de cada diez contratos firmados fueron indefinidos; sin embargo, de ellos, el 40% correspondieron a modalidades de fijo discontinuo o a tiempo parcial, reflejando la creciente dualidad en la estabilidad contractual.