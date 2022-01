CEPYME Aragón recuerda que la candidatura a los JJOO 2030 "no es catalana" sino española y conjunta con Aragón

ZARAGOZA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

CEPYME Aragón ha considerado "inadmisibles" las declaraciones realizadas por la consejera de Presidencia de la Generalitat de Cataluña, Laura Vilagrà, que "ha relegado a un segundo plano" la participación de Aragón en la candidatura de los Juegos de Invierno de 2030.

La organización empresarial ha recordado que no se trata de una candidatura catalana, sino una propuesta española conjunta de Aragón y Cataluña.

Desde la región aragonesa, representantes políticos, sociales y empresariales "hemos mostrado siempre nuestro interés y apoyo a este proyecto que, sin duda, aportará visibilidad al territorio y generará un importante desarrollo socioeconómico", ha defendido en una nota de prensa la entidad.

No obstante, Cepyme Aragón no ha pasado por alto el "menosprecio" transmitido por la Generalitat y ha exigido que la candidatura olímpica se realice en igualdad de condiciones "o no será", ha sentenciado.