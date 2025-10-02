Cepyme destaca el liderazgo de Aragón en la creación de empleo

Archivo - Trabajadores, en la planta de Stellantis en Figueruelas (Zaragoza) - RAMÓN COMET - EUROPA PRESS - Archivo

ZARAGOZA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cepyme Aragón ha celebrado los datos del paro registrado del mes de septiembre, que sitúan a la Comunidad "en una posición de liderazgo en la generación de empleo, con una tendencia ascendente en el mercado laboral que debemos consolidar".

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo bajó en 657 personas en septiembre en Aragón en relación al mes anterior (-1,4%) hasta los 47.824 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

No obstante, desde la pequeña y mediana empresa aragonesa han advertido de la necesidad de reforzar las políticas activas en dos colectivos concretos: jóvenes y personas mayores.

"Los jóvenes, porque las empresas deben encontrar un equilibrio entre premiar la experiencia y acoger a los nuevos egresados; y los mayores, porque necesitan recualificarse para acercarse a las demandas actuales del mercado laboral", han explicado.

En cualquier caso, aunque han reconocido una tendencia "favorable", que está dejando el paro en "mínimos históricos", Cepyme Aragón ha puntualizado que la tasa de desempleo en España se mantiene en el 10,29%, una cifra todavía elevada para los estándares europeos.

"Seguimos liderando el ranking de países de la Unión Europea en número de desempleados, con más de 2,42 millones de personas en paro", han añadido.