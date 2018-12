CHA cree que el borrador del presupuesto de 2019 es "mejorable" y observa "tímidas inversiones"

Publicado 04/12/2018 14:26:09 CET

ZARAGOZA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista (CHA) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha considerado que el borrador del presupuesto de 2019 presentado por el Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) es "netamente mejorable" y además ha observado "tímidas inversiones" como los 200.000 euros para la recuperación de los baños judíos que es una larga reivindicación de esta formación.

El borrador de presupuesto municipal para 2019 asciende a 771.716.187 euros, un 2,49% más que el año anterior. La inversión real sube un 4,83%, hasta los 58,4 millones y se incrementan un 8,6% las partidas de igualdad y derechos sociales, con un impulso del 18% a las políticas de vivienda. También incluye la previsión de la reducción de la deuda y su amortización, por importe de 57,3 millones en 2019, así como aminorar los intereses vinculados a la deuda.

En rueda de prensa, Asensio ha precisado que un presupuesto es un "arma política para atender las necesidades de la gente" por lo que ha abundado en mejorar las cifras presentadas en el borrado de ZeC.

Entre las cifras que ha destacado Asensio figuran los ingresos por venta de suelo, que serían unos 5 millones de euros de suelos de Arcosur y otros 3,5 millones de los antiguos depósitos del parque Pignatelli.

Asimismo, se prevén ingresos del Gobierno de Aragón que ascenderían a 26 millones de euros de los que 18 millones corresponden a convenios y otros 8 millones por la Ley de capitalidad. "Si no se protegen estos convenios o fondos la dotación económica no llegaría" ha alertado ante una hipotética no aprobación del presupuesto autonómico.

NEGOCIAR VÍA ENMIENDAS

Carmelo Asensio ha aseverado que "CHA se sentará a negociar porque el borrador de presupuesto es netamente mejorable y es la herramienta más directa y útil para luchar contra la desigualdad y atender necesidades de la gente".

"El siroco preelectoral de otras formaciones en CHA no existe ya que no entendemos que haya un parón en la actividad política porque haya una convocatoria electoral".

Ha abundado en que CHA no dejará a la ciudad sin presupuesto en 2019, al argumentar que "el contexto sociopolítico es especialmente sensible tras lo ocurrido en Andalucía, junto al descrédito de las instituciones".

"Es nuestra obligación garantizar que haya presupuesto en 2109 y atender las necesidades de la ciudad y buscar el mejor presupuesto posible en la negociación vía enmiendas".