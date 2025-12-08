CHA defiende este martes una iniciativa en las Cortes de Aragón sobre la protección de los menores

Archivo - Lasobras (CHA) exige que el Estatuto de las Mujeres Rurales de Aragón "reconozca derechos y elimine barreras" - CHA - Archivo

ZARAGOZA 8 Dic. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario de Chunta Aragonesista (CHA) defenderá este martes, 9 de diciembre, una iniciativa, en la Comisión de Bienestar Social y Familia de las Cortes de Aragón, destinada a reforzar el sistema de protección de la infancia y adolescencia en Aragón

La secretaria general de CHA y portavoz en la Comisión de Bienestar Social y Familia, Isabel Lasobras, ha explicado que el sistema de protección de la infancia y adolescencia es un pilar "fundamental" para garantizar los derechos de los menores en situación de riesgo, pero los profesionales que trabajan en este ámbito afrontan una carga de trabajo "excesiva" con "vacantes sin cubrir, bajas prolongadas sin sustitución e importantes carencias en infraestructuras y materiales que dificultan su labor diaria", ha detallado.

La iniciativa de CHA busca realizar un diagnóstico actualizado de la plantilla y de la carga de trabajo de cada unidad del sistema, así como aprobar un plan plurianual de reposición y estabilización de personal que permita garantizar ratios seguras de atención a los menores en situación de riesgo.

"No podemos permitir que la falta de recursos humanos o materiales comprometa la atención a nuestros niños y niñas", ha añadido Lasobras, que ha subrayado la importancia de reforzar los servicios de intervención directa y el personal de apoyo administrativo para que los equipos técnicos puedan dedicar tiempo real y adecuado a cada caso

Además, la iniciativa plantea mejorar las condiciones laborales del personal, fomentando la estabilidad contractual, la conciliación de la vida profesional y personal y la prevención del desgaste derivado de la elevada tensión emocional de su trabajo.

ATENCIÓN DE CALIDAD

"Queremos que quienes protegen a nuestros menores trabajen en condiciones dignas y puedan formarse continuamente para ofrecer una atención especializada y de calidad", ha incidido Lasobras.

La iniciativa también incluye medidas para garantizar que los recursos materiales, infraestructuras y medios técnicos sean adecuados y para promover la coordinación entre administraciones públicas y entidades colaboradoras, estableciendo protocolos claros de cooperación y seguimiento conjunto de los casos.

Asimismo, se busca impulsar la transparencia del sistema y asegurar que los presupuestos de 2026 contemplen una partida específica que permita reforzar la atención a la infancia y adolescencia sin recortes que pongan en riesgo la cobertura mínima de los equipos técnicos

Con esta iniciativa CHA pretende que el Gobierno de Aragón actúe de manera inmediata para garantizar la protección efectiva de los menores y fortalecer los equipos que trabajan en uno de los servicios públicos más sensibles de la comunidad autónoma.

"Cada menor tiene derecho a ser protegido y acompañado adecuadamente y nuestra obligación es asegurar que el sistema funcione con eficacia, recursos y profesionalidad", ha concluido Isabel Lasobras.