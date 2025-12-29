CHA defiende que Teruel no sea "un territorio de sacrificio"

Archivo - CHA exige soluciones urgentes en las Cortes de Aragón ante el "alarmante" aumento de las listas de espera en Teruel - CHA - Archivo

TERUEL 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El secretario territorial de Chunta Aragonesista (CHA) en las comarcas turolenses, propuesto para encabezar la lista por la circunscripción electoral de Teruel para las elecciones autonómicas de febrero de 2026, Javier Carbó, ha reiterado la necesidad de situar a las comarcas turolenses en el centro de las políticas públicas, con un proyecto de futuro que combine desarrollo económico, servicios públicos dignos y defensa del territorio, y que la provincia no sea "un territorio de sacrificio ni un espacio al que se le imponen decisiones sin planificación ni consenso".

Carbó ha reclamado que infraestructuras estratégicas como el Aeropuerto de Teruel estén "alejadas de cualquier tentación de uso militar" y se consoliden como un foco de propuestas logísticas, industriales y tecnológicas que generen empleo estable y de calidad, vinculado al territorio.

En el ámbito patrimonial y cultural, el dirigente de CHA ha defendido proyectos históricos como el Museo del Ferrocarril de Caminreal, "una oportunidad para recuperar nuestra memoria ferroviaria y convertirla en un motor cultural y turístico". También ha mencionado el Parque Natural del Maestrazgo, "una herramienta clave para proteger nuestro patrimonio natural y generar desarrollo sostenible", y ha instado a evitar propuestas que depredan el territorio, como el almacenamiento de CO2 en esa misma zona.

El dirigente aragonesista ha advertido también de los riesgos que suponen las macroimplantaciones de energías renovables sin planificación, que están provocando "la destrucción del paisaje, de los modos de vida tradicionales y del equilibrio territorial". En este sentido, ha apostado por un modelo energético "ordenado, participativo y compatible con la vida en los pueblos", que no hipoteque el futuro de las comarcas turolenses.

"Tenemos que hacer de las comarcas turolenses un lugar para vivir, no solo para producir o explotar recursos", ha subrayado, insistiendo en que las políticas contra la despoblación deben tener como base la cohesión territorial y como fin "la igualdad real de derechos entre quienes vivimos en el medio rural aragonés".

Entre los ejes de actuación política, Javier Carbó ha destacado la necesidad de ayudas para el funcionamiento de las empresas, como herramienta imprescindible para mantener y crear empleo para fijar población; el impulso al fondo de cohesión territorial, puesto en marcha con un gobierno de CHA y a una profunda renovación de los objetivos del FITE; así como el refuerzo de una sanidad pública, educación pública y servicios sociales dignos en pueblos y comarcas; y la garantía de infraestructuras y transporte público que aseguren el derecho a la movilidad de la ciudadanía turolense.

"Defender Teruel es defender su gente, su paisaje y su futuro. Y eso solo es posible con políticas valientes, planificadas y pensadas desde y para el territorio", ha concluido Carbó.