CHA lamenta la "falta de liderazgo, ausencia de propuestas de futuro y de valentía política" del alcalde

Actualizado 29/11/2018 14:18:58 CET

ZARAGOZA, 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del grupo municipal de Chunta Aragonesista (CHA) en el Ayuntamiento de Zaragoza, Carmelo Asensio, ha lamentado este jueves la "falta de liderazgo, la ausencia de propuestas de futuro y de valentía política" que ha detectado en el discurso del alcalde, Pedro Santisteve, en la primera sesión del Debate sobre el Estado de la Ciudad.

En rueda de prensa, Asensio ha recordado que el alcalde ha iniciado su intervención citando a una socialista, Rosa de Luxemburgo, para asegurar que "lo más revolucionario es decir siempre en voz alta lo que ocurre". Sin embargo, le ha recomendado que se aplique una cita de la escritora Helen Keller que expresa que "la ceguera nos separa de las cosas que nos rodean, pero la sordera nos separa de las personas". "Lo más revolucionario es ser honesto siempre y decir la verdad y eso no lo ha hecho hoy", ha dicho tajante Asensio.

"Su intervención ha sido prácticamente virtual, vive en una realidad paralela, la Zaragoza de Santisteve no tiene nada que ver con la Zaragoza real", ha estimado el portavoz de CHA, para criticar el discurso "carente de humildad" del alcalde que "no reconoce que los asuntos que saca adelante son gracias a los acuerdos con los grupos políticos de la izquierda".

"Cuando ha habido acuerdos es cuando se han conseguido cosas positivas para la ciudad, como con los presupuestos, las ordenanzas fiscales, los acuerdos en vivienda. Solo con el acuerdo de las tres fuerzas de izquierda Zaragoza ha salido ganando", ha reiterado Asensio, insistiendo en que algunos proyectos como el plan de pobreza infantil o la recuperación de "joyas del patrimonio" son propuestas de CHA.

Por ello, "nos parece de muy poca valentía política y muy poco reconocimiento político a la labor de otros grupos municipales" que el alcalde no agradezca sus aportaciones, así como ha agregado que "nos llama la atención la ausencia absoluta de autocrítica" y las referencias del alcalde a la mejora de la calidad democrática, después de haber dado "el golpe del 9F en las sociedades, una medida sin precedentes contra la pluralidad política".

"POCA RASMIA"

Ha reclamado a Santisteve que "sea más realista", para reprocharle su "poca rasmia" y su "falta de liderazgo, la ausencia más absoluta de propuestas de futuro" y que haya realizado un balance "decepcionante" porque en estos tres años y medio de legislatura "ha perdido un tiempo valiosísimo". "No sabe cuáles son las necesidades de la ciudad y no tiene visión de futuro, no las pilla al vuelo ni aunque se las pongan en bandeja".

En esta situación, Asensio se ha comprometido a que CHA seguirá trabajando "por Zaragoza y por sus gentes. No damos por concluida la legislatura y a pesar de la decepción por la intervención del alcalde, seguiremos trabajando para sacar la ciudad adelante, empezando por los presupuestos".

"ZEC ha dilapidado en un tiempo récord la fuerza, la ilusión y la esperanza que puso la gente en ellos para transformar Zaragoza", pero ahora están "aislados y autoconcentrados en ellos mismos. ZEC no es ni la sombra de lo que dijo que iba a ser y han bunkerizado el ayuntamiento", pasando a ser "Zaragoza en soledad y decepción" en lugar de Zaragoza en Común, ha concluido.