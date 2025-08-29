CHA lamenta la vandalización de la sede del PP en Huesca y pide "respeto"

Archivo - Logo De Chunta Aragonesista (CHA) - EUROPA PRESS - Archivo

HUESCA 29 Ago. (EUROPA PRESS) - Chunta Aragonesista (CHA) ha lamentado la vandalización de la sede del Partido Popular en Huesca, a la que esta madrugada han lanzado dos pollos muertos, huevos y pintura roja.

Desde esta formación política se ha pedido "respeto" para quienes representan la voluntad de la ciudadanía a través de la democracia representativa.

"Ninguna discrepancia política, ni diferencia ideológica, pueden justificar este tipo de actos que atentan contra la convivencia y erosionan los valores fundamentales de respeto y pluralismo político", han apostillado desde CHA.