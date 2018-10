CHA pide a ZEC que rectifique sobre el uso de la "ilegal" Ley de capitalidad

Publicado 18/06/2018 13:29:08 CET

La concejal del grupo municipal de CHA en el Ayuntamiento de Zaragoza, Leeticia Crespo, ha pedido al equipo de gobierno de Zaragoza en Común (ZEC) que rectifique sobre el uso de la "ilegal" Ley de capitalidad después de que el informe del Consejo de Estado haya dictaminado que es inconstitucional el artículo 14 sobre el que Gobierno municipal se ha basado para cambiar, el pasado 9 de febrero, la composición de las sociedades municipales y ostentar la mayoría.

El informe sostiene que la necesidad de impugnar el citado artículo "radica en la conculcación de lo establecido en las normas que integran el marco general de la Constitución y en la legislación básica del Estado en materia de régimen local y de formación de la voluntad de los órganos colegiados de las sociedades mercantiles locales".

Leticia Crespo ha estimado que el Gobierno de ZEC puede rectificar para "no hacer el ridículo ante el golpe del 9F, sino pasarán a la historia como el Gobierno más antidemocrático y el más deseal".

"Está claro no fue una decisión democrática porque hurtó el resultado de las urnas, no era leal porque quebró el acuerdo de la Junta de Portavoces de 2015 y no es legal tras el dictamen del Consejo de Estado sobre la inconstitucionalidad del artículo en el que se ampararon para dar el golpe jurídico".

Tras esta exposición, la edil de CHA ha emplazado al alcalde, Pedro Santisteve, y el equipo de Gobierno a que "solucione este asunto" al recordar que ya le advirtieron de que esto podía pasar.

"Sabíamos que no era una decisión democrática y que además era desleal y hoy se ratifica que además es ilegal", ha resumido.