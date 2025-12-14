CHA reclama un "giro inmediato" en Aragón hacia la sanidad pública ante la polémica del Hospital de Torrejón

La secretaria general de CHA y portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras. - CHA

ZARAGOZA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesiata exige al Gobierno de Aragón que dé un "giro inmediato" a su política en materia sanitaria en favor de la sanidad pública tras la polémica generada por los audios del CEO Ribera Salud, gestor privado del Hospital Universitario de Torrejón (Madrid), en los que se le escucha instar a rechazar pacientes y prácticas no rentables.

Para la secretaria general de CHA y portavoz de CHA en las Cortes de Aragón, Isabel Lasobras, "lo ocurrido en Madrid demuestra los riesgos de un sistema que prioriza intereses empresariales; Aragón no puede seguir por ese camino", ha advertido.

La iniciativa pide al Departamento de Sanidad una valoración "sobre el impacto que puede tener en Aragón el modelo de gestión sanitaria privada, a la vista del reciente escándalo en Madrid, y qué medidas piensa adoptar para garantizar que situaciones similares no afecten a la sanidad pública aragonesa".

Lasobras señala que "lo sucedido en otros territorios evidencia los fallos de control, la falta de transparencia y las debilidades de un modelo cuya prioridad no siempre coincide con la salud de las personas".

Asimismo, advierte de que el Gobierno de Aragón debe aclarar si tiene intención de "mantener la senda privatizadora que ha marcado la legislatura pese al creciente rechazo ciudadano y al evidente desgaste político que está produciendo".

Ante esta situación, CHA impulsará nuevas medidas que refuercen el control y la defensa del sistema público.

Los aragonesistas insisten en la necesidad de abandonar el actual proceso de externalización y reorientar la política sanitaria hacia la recuperación de un modelo plenamente público, reforzando el Salud, sus profesionales y sus recursos para asegurar una atención universal, transparente y de calidad.

Isabel Lasobras subraya que "Aragón merece una sanidad pública fuerte, sin zonas de sombra y sin riesgos derivados de modelos que anteponen beneficios privados a los derechos de la ciudadanía".