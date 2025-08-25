CHA traslada la necesidad de la reapertura del ferrocarril del Canfranc en un foro europeo organizado en Córcega

El asistente local del eurodiputado Vicent Marzà (Compromís) en el Parlamento Europeo, Miguel Martínez Tomey (CHA), se desplazará a Bastia (Córcega) para intervenir en un debate sobre transporte europeo - CHA

ZARAGOZA 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

Chunta Aragonesista (CHA), a través de Compromis, ha trasladado la "necesidad" de impulsar la reapertura del ferrocarril Canfranc-Oloron, en un foro europeo organizado por la federación de partidos regionales franceses, que tiene lugar en Córcega (Francia).

La secretaria general de CHA, Isabel Lasobras, ha destacado "la importancia de seguir defendiendo la reapertura del ferrocarril internacional de Canfranc en todos los espacios europeos, porque se trata de una infraestructura estratégica, no solo para Aragón, sino para el conjunto de Europa, clave para avanzar hacia un modelo de movilidad más sostenible y reforzar la cohesión territorial".

En este sentido, Lasobras ha subrayado la participación de Miguel Martínez Tomey, asistente local del eurodiputado Vicent Marzà (Compromís) en el Parlamento Europeo, que se desplazará a Bastia (Córcega) para intervenir hoy en un debate sobre transporte europeo organizado en el marco de la escuela de verano de la federación de partidos regionalistas franceses Régions et Peuples Solidaires.

El debate en Bastia permitirá trasladar la voz de Aragón a un marco internacional y compartir experiencias con representantes de diferentes regiones europeas comprometidas con el transporte ferroviario y la movilidad sostenible.

El eurodiputado Vicent Marzà se comprometió, el pasado mes de junio en Jaca, a asumir, en nombre de CHA, la defensa de esta infraestructura en el Parlamento Europeo. "El Canfranc no es solo un proyecto aragonés: es un proyecto europeo", indicó Marzà, quien llamó a consolidar este eje como infraestructura estratégica.