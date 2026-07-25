La CHE advierte de crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en el cuadrante noroeste de la Cuenca del Ebro

Cascada de Belabarce ur-jauzia - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro advierte de la posibilidad de que puedan producirse crecidas súbitas en cauces menores o barrancos en el extremo norte y áreas de montaña del cuadrante noroeste de la cuenca del Ebro durante la tarde de este sábado 25 de julio de 2026 como consecuencia de los avisos amarillos establecidos por la AEMet por el pronóstico de lluvias intensas y tormentas.

No se esperan cambios reseñables a nivel de grandes ríos, dado que los chubascos tendrán la duración necesaria para producir alguna crecida puntual en cuencas con un tiempo de concentración de 3 horas o inferior.

Las Comunidades Autónomas que podrían quedar afectadas son: Cantabria, País Vasco, Castilla y León (Burgos), Navarra, La Rioja, Aragón (Huesca) y Cataluña (Pirineo de Lleida, incluido valle de Arán).

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología y en el SAIH Ebro (www.saihebro.com ) , así como en esta página web. Y, en todo caso, siempre seguir las recomendaciones de los Servicios de Protección Civil.