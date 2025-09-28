La CHE advierte de la posibilidad de crecidas en cauces bajos en Aragón, Cataluña, Valencia, Navarra y La Rioja. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA/PAMPLONA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha advertido de la posibilidad de que este domingo se puedan producir crecidas súbitas en cauces menores y barrancos en zonas de Aragón, Cataluña, Valencia, Navarra y La Rioja.

Así lo ha informado debido a que la Agencia Estatal de Meteorología ha activado este domingo avisos naranjas (desde 40 l/m2 en 1 hora en algunas zonas) y amarillos (hasta 15 l/m2 en 1 hora en algunas zonas), en casi toda la comunidad autónoma de Aragón y buena parte de Cataluña, así como parte de la Comunidad Valenciana (Castellón), Navarra y La Rioja. Pudiendo estas lluvias torrenciales provocar súbitas crecidas en cauces menores y barrancos.

Desde la CHE se recomienda a los ciudadanos siempre seguir las recomendaciones de los servicios de protección civil, estar atentos a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología www.aemet.es y en el SAIH Ebro www.saihebro.com, así como en esta página web www.chebro.es y en @CH_Ebro..